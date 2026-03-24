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встретиться в условленном месте, но нам с маленьким ребенком удобнее было, чтобы нас встретили прямо у дома, где мы сняли апартаменты. Юля любезно согласилась, пришла точно в то время, о котором договаривались. Юля учла, что нас было четверо взрослых и пятым был ребенок в коляске: подстроилась под нашу скорость, спрашивала постоянно, что бы мы предпочли. Нам показали все достопримечательности центра, сделали обзор всех возможностей по отдыху. Юля и впоследствии отвечала на наши вопросы по одному из каналов связи, помогла разобраться с тем, как покупать билеты на поезд, помогла с расписанием, информацией по пляжам, по продуктам. Мы очень рады, что нашим гидом была именно Юля: она милая, пунктуальная, любезная и отзывчивая. Юля создала прекрасную атмосферу первых дней в Антибе - за это ей наша благодарность от всего сердца!