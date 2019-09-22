Все экскурсии в Антибе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Антибе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €125. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Антибе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€125
за 1-4 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Последние отзывы «Экскурсии Антиба»
- ГГеннадий22 сентября 2019экскурсия очень приятная, содержательная. Гид Юлия достаточно объемно осветила культурно-историческую жизнь прованса. Всем рекомендую эту экскурсию.
- ННадежда22 августа 2019Нашили предложение по экскурсии по Антибу в интернете, сразу договорились о дне встречи) с первых минут гид Юля расположила к себе, интересный маршрут, прекрасный пикник с шикарным видом, потом небольшая прогулка по старому городу, где юля оказала нам помощь в покупках)) все проходило очень легко, интересно, познавательно и невероятно комфортно)) кроме того, юля своими рекомендациями помогла нам спланировать остальные дни отпуска, )) однозначно рекомендуем))
- ООльга21 августа 2019Прекрасная экскурсия с очень доброжелательной девушкой Юлией, Город Антиб не так раскручен у туристов как Ницца и Канны, но поверьте, это тоже очаровательный и интересный своей историей и достопримечательностями город на Лазурном берегу. Узнать о нём и посмотреть на него (и даже дальше) с высоты Холма помогла Юлия. Даже тот, кто не любит ходить пешком, получит удовольствие от прогулки вдоль моря и рассказах о жизни французов. Поднявшись к Церкви-музею и прослушав интересную информацию, Юлия порадует вас пикником во французском стиле с чисто русским гостеприимством! Спасибо большое, Юлия, будем рады новым встречам.