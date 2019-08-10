Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Авиньона

Что вас ожидает

Получить ключи от города

В паутине улиц нам встретятся тайные послания, оставленные потомкам в виде символов. Вам придется проявить интерес истинного исследователя, разгадывая исторические загадки и музыкальные композиции. За каждый правильный ответ вы получите «папские флорины». Эти монеты помогут выкупить три ключа, которые откроют одну из главных тайн города.

Загадки Авиньона

Наша прогулка 👣 пройдет внутри крепостной стены, растянувшейся на 5 километров. Мы посетим сквер Агриколь и осмотрим церковь ⛪ Святого Марциала и ее горгулий. Улица Красильщиков погрузит вас в сказку: здесь вы увидите Дом цифр, над разгадкой которого трудятся историки, дом знаменитого энтомолога Фабра и Дом с шарами, с которым связана история 📖 одного изобретения. Вы поймете, как использовались колеса, установленные на речных каналах-сургетах, и услышите о любви Петрарки и Лауры у стен часовни, где поэт встретил возлюбленную.

Центр и панорамы Авиньона

Во дворце Чекано вы увидите декор 14-го века, а прогуливаясь по улице Агриколя — здания, принадлежавшие тамплиерам: я расскажу об убийстве и страшном пророчестве, связанном с этим орденом. На Часовой площади осмотрим ратушу, старинную карусель и прекрасное здание оперы. А после пройдем через парк 🌳 Роше-де-Дом, где начались хроники города, — и полюбуемся панорамой на Авиньон, долину Роны и соседний городок.

Римская церковь ⛪ в Провансе

И, конечно, мы увидим величественный Папский дворец: я объясню, как он разросся до таких размеров. Авиньон сменил 7 католических пап — и у каждого их них своя история 📖. Вы поймете, почему весь католический мир переехал сюда из Ватикана, кто такие антипапы и откуда появились сразу три папы — в Риме, Авиньоне и Пизе.

В ходе экскурсии 🧭 предусмотрено время на посещение старинного провансальского авиньонского рынка, где вы познакомитесь с традиционными блюдами «кухни 🥧 солнца», а при желании продегустируете вина южной Франции приобретете сувениры 🎁.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.