Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Авиньона

«Три ключа от Авиньона» — исторический квест

Посетить знаковые места и раскрыть тайны города на обзорной экскурсии

5
7 отзывов
Natalia
Natalia – Гид из Авиньона
Вы пройдете по центру нестандартным маршрутом, услышите об авиньонских правителях, о любви и тайных пророчествах.

Увидите самую красивую церковь ⛪, необычные дома улицы Красильщиков, музеи 🖼 и парки 🌳.

А у стен Папского дворца узнаете о влиянии римской церкви и поймете, как город 🏙️ стал одним из самых могущественных в эпоху Средневековья.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест

Что вас ожидает

Получить ключи от города
В паутине улиц нам встретятся тайные послания, оставленные потомкам в виде символов. Вам придется проявить интерес истинного исследователя, разгадывая исторические загадки и музыкальные композиции. За каждый правильный ответ вы получите «папские флорины». Эти монеты помогут выкупить три ключа, которые откроют одну из главных тайн города.

Загадки Авиньона
Наша прогулка 👣 пройдет внутри крепостной стены, растянувшейся на 5 километров. Мы посетим сквер Агриколь и осмотрим церковь ⛪ Святого Марциала и ее горгулий. Улица Красильщиков погрузит вас в сказку: здесь вы увидите Дом цифр, над разгадкой которого трудятся историки, дом знаменитого энтомолога Фабра и Дом с шарами, с которым связана история 📖 одного изобретения. Вы поймете, как использовались колеса, установленные на речных каналах-сургетах, и услышите о любви Петрарки и Лауры у стен часовни, где поэт встретил возлюбленную.

Центр и панорамы Авиньона
Во дворце Чекано вы увидите декор 14-го века, а прогуливаясь по улице Агриколя — здания, принадлежавшие тамплиерам: я расскажу об убийстве и страшном пророчестве, связанном с этим орденом. На Часовой площади осмотрим ратушу, старинную карусель и прекрасное здание оперы. А после пройдем через парк 🌳 Роше-де-Дом, где начались хроники города, — и полюбуемся панорамой на Авиньон, долину Роны и соседний городок.

Римская церковь ⛪ в Провансе
И, конечно, мы увидим величественный Папский дворец: я объясню, как он разросся до таких размеров. Авиньон сменил 7 католических пап — и у каждого их них своя история 📖. Вы поймете, почему весь католический мир переехал сюда из Ватикана, кто такие антипапы и откуда появились сразу три папы — в Риме, Авиньоне и Пизе.

В ходе экскурсии 🧭 предусмотрено время на посещение старинного провансальского авиньонского рынка, где вы познакомитесь с традиционными блюдами «кухни 🥧 солнца», а при желании продегустируете вина южной Франции приобретете сувениры 🎁.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 — у Центрального железнодорожного вокзала в Авиньоне
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Natalia
Natalia
Bonjour, mes amies-voyageurs! Приветствую всех, кто решил присоединится к моей одиссее по загадочной и удивительной Франции! Меня зовут Наталья, и моя любовь к этой необыкновенно-многоликой стране началась еще в далеком детстве. Судьба привела меня в город Ним, который покорил мое сердце с первой минуты. Историческое наследие города, традиции, культура, гастрономия — уникальны. Как местный житель, буду искренне рада показать вам жизнь города изнутри и рассказать о секретах, которые он хранит!;)
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7 реальных отзывов от туристов

10 авг 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии по историческому Авиньону с нашим гидом Натальей. Интересный рассказчик, профессиональный экскурсовод и очень доброжелательный человек. Наталья показала нам средневековый Авиньон с его узкими улочками, садами, готическими соборами, с его богатой историей и знаменитыми людьми. Рассказала, чем живёт современный город. Пять часов экскурсии пролетели незаметно. Я думаю, что эта экскурсия подойдёт каждому, кому интересны история, культура и обычаи Франции.
5 авг 2019
Прогулки с Натальей по Ниму и Авиньону одно из ярких впечатлений от путешествия. Мы получили невероятное удовольствие от знакомства и сэкономили драгоценное время. Спасибо за любовь к делу, которым Вы, Наташ, занимаетесь.
Мария
30 июл 2019
Прекрасная экскурсия. Отличный баланс между исторической глубиной и легкостью изложения материала. Не смотря на 40 градусную жару, экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья прекрасный рассказчик, очень приятная девушка и искренне любит свое дело! Всем рекомендую.
23 июл 2019
Все было отлично. Замечательный экскурсовод, настоятельно рекомендую.
10 июл 2019
Путешествуя мы часто пользуемся услугами трипстера по подбору экскурсий и гидов. Честно надо признаться, что не всегда получается идеальное сочетание, но в этот раз очень- очень повезло. Наталья провела прекрасные две экскурсии для нас. Квест по Авиньону не оставил равнодушным даже самого младшего семилетнего члена нашей семьи. Наталья - это гид, который непросто хорошо подготовленный и начитанный специалист, но и детально изучающий все тонкости излагаемой экскурсионной программы, что сильно выделяет её в ряду предлагаемых трипстером гидов. Определённо советую Наталью и в будущем обязательно планирую посетить её другие экскурсии! Хотелось быть объективным в оценке гида Натальи, но это сложно, поскольку мы действительно получили массу ярких впечатлений и удовольствие от работы человека, искренне любящего свое дело. Наталья, спасибо вам!
27 июн 2019
Огромная благодарность Наталье за проведённую экскурсию. Очень рекомендую к посещению, мы были с тремя детьми и авторский подход плюс владение материалом чувствуется сразу же. Наталья адаптировала квест под юных слушателей, да и взрослым было где напрячь память и мозги. Все остались довольны. Прошли не банальным туристическим маршрутом, а по закоулкам истории, личностей, от средневековья до современной кухни. Авиньон прекрасен, а с Натальей ещё и увлекателен
14 июн 2019
Отличная экскурсия! При заказе думалось, что 5 часов-это очень много на такой маленький город, но время пролетело быстро и незаметно. Экскурсия прошла в непринужденной обстановке. Наташа представила историю города в занимательной форме, без излишних энциклопедических данных, цифры редко запоминаются, а факты остаются в памяти. Расставались мы как старые добрые друзья. Надеемся, что это была не единственная наша встреча.

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