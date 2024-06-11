Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)

Экскурсия-квест «Загадки римских пап»
На нескучной прогулке по городу дети откроют для себя историю Авиньона.

Их ждут интересные ребусы, загадки и задания, а за правильные ответы — золотые монеты, которые в конце квеста они обменяют на приятный подарок.

Экскурсия проходит в игровой форме и направлена не только на получение знаний, но и на развитие внимания, памяти, логического мышления и воображения.
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание квеста

Что вас ожидает

На 2 часа дети погрузятся в увлекательный мир Средневековья с его тайнами и секретами. Они будут расшифровывать тайные послания, решать мини-кроссворды и тесты. А за каждое задание получат золотые монеты из сокровищницы римских пап, которые потом обменяют на подарок.

Дети увидят:

  • Папскую площадь с величественным дворцом
  • Кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом
  • Пышный зелёный парк Роше де Дом
  • Главную площадь Авиньона — Часовую

И узнают:

  • Кто такие папы римские
  • Почему их так называют
  • Зачем они переехали из Рима в Авиньон

И многое другое!

Организационные детали

Все материалы для квеста и подарки входят в стоимость

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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