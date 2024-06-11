На нескучной прогулке по городу дети откроют для себя историю Авиньона. Их ждут интересные ребусы, загадки и задания, а за правильные ответы — золотые монеты, которые в конце квеста они обменяют на приятный подарок. Экскурсия проходит в игровой форме и направлена не только на получение знаний, но и на развитие внимания, памяти, логического мышления и воображения.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

На 2 часа дети погрузятся в увлекательный мир Средневековья с его тайнами и секретами. Они будут расшифровывать тайные послания, решать мини-кроссворды и тесты. А за каждое задание получат золотые монеты из сокровищницы римских пап, которые потом обменяют на подарок.

Дети увидят:

Папскую площадь с величественным дворцом

Кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом

Пышный зелёный парк Роше де Дом

Главную площадь Авиньона — Часовую

И узнают:

Кто такие папы римские

Почему их так называют

Зачем они переехали из Рима в Авиньон

И многое другое!

Организационные детали

Все материалы для квеста и подарки входят в стоимость