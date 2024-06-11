На нескучной прогулке по городу дети откроют для себя историю Авиньона.
Их ждут интересные ребусы, загадки и задания, а за правильные ответы — золотые монеты, которые в конце квеста они обменяют на приятный подарок.
Экскурсия проходит в игровой форме и направлена не только на получение знаний, но и на развитие внимания, памяти, логического мышления и воображения.
Их ждут интересные ребусы, загадки и задания, а за правильные ответы — золотые монеты, которые в конце квеста они обменяют на приятный подарок.
Экскурсия проходит в игровой форме и направлена не только на получение знаний, но и на развитие внимания, памяти, логического мышления и воображения.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание квеста
Что вас ожидает
На 2 часа дети погрузятся в увлекательный мир Средневековья с его тайнами и секретами. Они будут расшифровывать тайные послания, решать мини-кроссворды и тесты. А за каждое задание получат золотые монеты из сокровищницы римских пап, которые потом обменяют на подарок.
Дети увидят:
- Папскую площадь с величественным дворцом
- Кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом
- Пышный зелёный парк Роше де Дом
- Главную площадь Авиньона — Часовую
И узнают:
- Кто такие папы римские
- Почему их так называют
- Зачем они переехали из Рима в Авиньон
И многое другое!
Организационные детали
Все материалы для квеста и подарки входят в стоимость
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olesya — ваш гид в Авиньоне
Провёл экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Олеся. Я — профессиональный гид по Провансу, живущий в этом регионе вот уже 20 лет. Так случилось, что Прованс стал моей второй родиной, я всем сердцем полюбила этотЗадать вопрос