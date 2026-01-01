В Прованс на цветение лаванды с прогулками по аутентичным деревушкам
Сделать фото в лиловом поле, увидеть Авиньонский мост и погулять по Экс-ан-Провансу
Это будет невероятно красивое и благоухающее путешествие в самый красивый сезон, когда весь Прованс окутан лиловым облаком лаванды и тончайшим цветочным ароматом.
Конечно, мы сделаем те самые фото посреди стройных фиолетовых читать дальшеуменьшить
рядов — девушки, не забудьте летящее платье и соломенную шляпку! Также будем много ездить и гулять по колоритным городкам и деревушкам: вдоль и поперёк изучим Авиньон, Горд, Экс-ан-Прованс и другие интересные местечки.
Устроим эстетичный пикник, осмотрим старинное аббатство и прокатимся по лавандовым полям на велосипеде.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Программа тура по дням
1 день
Папский дворец в Авиньоне с посещением Авиньонского моста
Встретимся и отправимся на обзорную экскурсию по Авиньону с посещением Авиньонского моста.
2 день
Лаванда, Горд и аббатство Сенанк
Начнём день красиво — с мастер-класса по сбору лаванды на плато Со. Затем вас ждёт велопрогулка по цветочным полям с эстетичным пикником. Остановимся на панорамной площадке с видом на город Горда и осмотрим аббатство Сенанк.
3 день
Деревушки Лурмарен и Кюкьерон, переезд в Экс-ан-Прованс
Переезд в Экс-ан-Прованс — один из красивейших городов Франции. А по пути посетим аутентичные деревушки Лурмарен и Кюкьерон — уютные прованские уголки, которые перенесут нас в прошлое.
4 день
Экскурсия по Экс-ан-Провансу
Сегодня вас ждёт обзорная экскурсия по Экс-ан-Провансу, а ещё дегустация калиссонов — традиционной прованской сладости из марципана.
5 день
Свободный день
Свободный день. Вы можете самостоятельно погулять по городу или отправиться на дополнительную экскурсию в Мустье-Сент-Мари с остановками на лавандовых полях для фото и купанием в озере с видом на Вердонское ущелье. Поездка займёт около 8 часов. На этом наш тур завершён, рекомендую планировать обратный путь на следующий день.
Стоимость тура
Участник
€1400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Дегустация калиссонов
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Авиньон и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Трансферы от/до аэропорта
Виза
Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Авиньон, точное место по договорённости, 8:30 (рекомендую прилететь накануне)
Завершение: Авиньон, 21:30 (рекомендую планировать возвращение домой на следующий день)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Авиньоне
В Провансе живу более 25 лет и делюсь своей любовью к этому региону с путешественниками. Я лицензированный туристический гид, а также имею большой опыт (и образование) в проведении винных дегустаций. Уже более 15 лет я вожу экскурсии по Провансу, Лазурному берегу и Лангедоку-Руссийону.
