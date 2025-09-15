Вина и деликатесы Прованса: отпуск гурмана с устрицами, сырами и кулинарным мастер-классом
Насладиться изысками, попробовать калиссоны и рокфор на их родинах, изучить Авиньон и Экс-ан-Прованс
Французская кухня — такая же достопримечательность страны, как и Эйфелева башня, и её надо пробовать! Тур включает калейдоскоп вкусов и ароматов, способных покорить даже самых искушённых.
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их придумали: в Экс-ан-Прованс — калиссоны с миндалём, засахаренными фруктами, флёрдоранжем, в Рокфор-сюр-Сульзон — сыры из овечьего молока с голубой плесенью.
Продегустируете устриц на ферме по их выращиванию и под чутким руководством шеф-повара освоите несколько блюд. Конечно, отпуск не обойдётся без лёгких вин — ещё одного гастрономического символа этих мест. Позвольте Провансу вас удивить!
Встретимся и отправимся на обзорную экскурсию по Авиньону. Также посетим папский дворец.
2 день
Кулинарный мастер-класс
В планах на день — мастер-класс по французской кухне. Вместе с шеф-поваром сходим на рынок за продуктами, а затем приготовим и продегустируем получившиеся блюда.
3 день
Устричная ферма, сырные погреба, винное хозяйство
Съездим на устричную ферму. Покатаемся по плантациям моллюсков на кораблике, пообедаем в местном ресторане. Посетим сырные погреба Рокфор-сюр-Сульзон и попробуем легендарные голубые сыры. Также продегустируем вина в хозяйстве по пути в Авиньон.
4 день
Фабрика мыла, переезд в Экс-ан-Прованс
Переместимся в Экс-ан-Прованс. По дороге заедем на старейшую фабрику марсельского мыла, где познакомимся с ассортиментом продукции.
5 день
Экскурсия по Экс-ан-Провансу, дегустация калиссонов
В финале — пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-Провансу и посещение рынка. Также попробуем калиссоны — традиционную прованскую сладость.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
€1565
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
1 обед, кулинарный мастер-класс, дегустации по программе
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Авиньон и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Проживание
Питание вне программы
Виза
Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Авиньон, точное место по договорённости, 8:30 (рекомендую прилететь накануне)
Завершение: Авиньон, 21:30 (рекомендую планировать возвращение домой на следующий день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Авиньоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 5 туристов
В Провансе живу более 25 лет и делюсь своей любовью к этому региону с путешественниками. Я лицензированный туристический гид, а также имею большой опыт (и образование) в проведении винных дегустаций. Уже более 15 лет я вожу экскурсии по Провансу, Лазурному берегу и Лангедоку-Руссийону.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
Отличный тур по Провансу с замечательным гидом Мариной! Она показала нам все самые красивые, интересные и вкусные места, в которые можно попасть только очень хорошо зная этот регион. Все было читать дальшеуменьшить
прекрасно: и экскурсии в старинные города и деревни Прованса с осмотром достопримечательностей, и гастрономическая часть с поездками на винодельни, устричную ферму, сырные погреба Рокфора, оливковую мельницу, с дегустациями и вкусными обедами (отведали настоящий буйабес в каланках Марселя с видом на море, устрицы, сыры, трюфели и много всего еще). Рекомендую! Марина, большое спасибо!
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