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Вина и деликатесы Прованса: отпуск гурмана с устрицами, сырами и кулинарным мастер-классом

Насладиться изысками, попробовать калиссоны и рокфор на их родинах, изучить Авиньон и Экс-ан-Прованс
Французская кухня — такая же достопримечательность страны, как и Эйфелева башня, и её надо пробовать! Тур включает калейдоскоп вкусов и ароматов, способных покорить даже самых искушённых.

Вы попробуете специалитеты там, где
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их придумали: в Экс-ан-Прованс — калиссоны с миндалём, засахаренными фруктами, флёрдоранжем, в Рокфор-сюр-Сульзон — сыры из овечьего молока с голубой плесенью.

Продегустируете устриц на ферме по их выращиванию и под чутким руководством шеф-повара освоите несколько блюд. Конечно, отпуск не обойдётся без лёгких вин — ещё одного гастрономического символа этих мест. Позвольте Провансу вас удивить!

5
1 отзыв
Вина и деликатесы Прованса: отпуск гурмана с устрицами, сырами и кулинарным мастер-классом
Вина и деликатесы Прованса: отпуск гурмана с устрицами, сырами и кулинарным мастер-классом
Вина и деликатесы Прованса: отпуск гурмана с устрицами, сырами и кулинарным мастер-классом

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Папский дворец в Авиньоне

Встретимся и отправимся на обзорную экскурсию по Авиньону. Также посетим папский дворец.

Папский дворец в АвиньонеПапский дворец в АвиньонеПапский дворец в АвиньонеПапский дворец в Авиньоне
2 день

Кулинарный мастер-класс

В планах на день — мастер-класс по французской кухне. Вместе с шеф-поваром сходим на рынок за продуктами, а затем приготовим и продегустируем получившиеся блюда.

Кулинарный мастер-классКулинарный мастер-классКулинарный мастер-классКулинарный мастер-класс
3 день

Устричная ферма, сырные погреба, винное хозяйство

Съездим на устричную ферму. Покатаемся по плантациям моллюсков на кораблике, пообедаем в местном ресторане. Посетим сырные погреба Рокфор-сюр-Сульзон и попробуем легендарные голубые сыры. Также продегустируем вина в хозяйстве по пути в Авиньон.

Устричная ферма, сырные погреба, винное хозяйствоУстричная ферма, сырные погреба, винное хозяйствоУстричная ферма, сырные погреба, винное хозяйствоУстричная ферма, сырные погреба, винное хозяйство
4 день

Фабрика мыла, переезд в Экс-ан-Прованс

Переместимся в Экс-ан-Прованс. По дороге заедем на старейшую фабрику марсельского мыла, где познакомимся с ассортиментом продукции.

Фабрика мыла, переезд в Экс-ан-ПровансФабрика мыла, переезд в Экс-ан-ПровансФабрика мыла, переезд в Экс-ан-ПровансФабрика мыла, переезд в Экс-ан-Прованс
5 день

Экскурсия по Экс-ан-Провансу, дегустация калиссонов

В финале — пешеходная обзорная экскурсия по Экс-ан-Провансу и посещение рынка. Также попробуем калиссоны — традиционную прованскую сладость.

Экскурсия по Экс-ан-Провансу, дегустация калиссоновЭкскурсия по Экс-ан-Провансу, дегустация калиссоновЭкскурсия по Экс-ан-Провансу, дегустация калиссоновЭкскурсия по Экс-ан-Провансу, дегустация калиссонов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€1565
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 обед, кулинарный мастер-класс, дегустации по программе
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Авиньон и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Виза
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Авиньон, точное место по договорённости, 8:30 (рекомендую прилететь накануне)
Завершение: Авиньон, 21:30 (рекомендую планировать возвращение домой на следующий день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Авиньоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 5 туристов
В Провансе живу более 25 лет и делюсь своей любовью к этому региону с путешественниками. Я лицензированный туристический гид, а также имею большой опыт (и образование) в проведении винных дегустаций. Уже более 15 лет я вожу экскурсии по Провансу, Лазурному берегу и Лангедоку-Руссийону.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличный тур по Провансу с замечательным гидом Мариной! Она показала нам все самые красивые, интересные и вкусные места, в которые можно попасть только очень хорошо зная этот регион. Все было
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прекрасно: и экскурсии в старинные города и деревни Прованса с осмотром достопримечательностей, и гастрономическая часть с поездками на винодельни, устричную ферму, сырные погреба Рокфора, оливковую мельницу, с дегустациями и вкусными обедами (отведали настоящий буйабес в каланках Марселя с видом на море, устрицы, сыры, трюфели и много всего еще). Рекомендую! Марина, большое спасибо!

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