Найдено 1 тур в Авиньоне на русском языке, цена €1280. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

На машине 5 дней Вина и деликатесы Прованса: отпуск гурмана с устрицами, трюфелями, сырами Насладиться изысками, попробовать калиссоны, рокфор, буйабес на их родинах, сходить в музей Ван Гога Начало: Авиньон, точное место по договорённости, 8:30 (рек... €1280 за человека

Исследуйте Авиньон в компании опытных гидов, предлагающих увлекательные туры по древним улочкам и знаменитому Папскому дворцу. Откройте для себя средневековые тайны, насладитесь живописными видами и архитектурными шедеврами, которые сделали этот город известным на весь мир. Забронируйте своё приключение прямо сейчас, чтобы погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения, ощутить культурное богатство и подлинный дух Прованса