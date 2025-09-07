Вина и деликатесы Прованса: отпуск гурмана с устрицами, трюфелями, сырами
Насладиться изысками, попробовать калиссоны, рокфор, буйабес на их родинах, сходить в музей Ван Гога
Начало: Авиньон, точное место по договорённости, 8:30 (рек...
7 сен в 08:30
€1280 за человека
Исследуйте Авиньон в компании опытных гидов, предлагающих увлекательные туры по древним улочкам и знаменитому Папскому дворцу. Откройте для себя средневековые тайны, насладитесь живописными видами и архитектурными шедеврами, которые сделали этот город известным на весь мир. Забронируйте своё приключение прямо сейчас, чтобы погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения, ощутить культурное богатство и подлинный дух Прованса