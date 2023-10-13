Есть небольшие городки, где яркие исторические события просто зашкаливают. Экс-ан-Прованс именно такой. На нашей прогулке вы окунётесь в атмосферу буржуазной Франции с провансальским флёром. Прогуляетесь по уютным улочкам, полюбуетесь старинными фонтанами, увидите Ратушу 16 века и дом Поля Сезанна и поймёте, почему путешественники возвращаются сюда вновь и вновь.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Назад в прошлое

Я очень люблю Экс-ан-Прованс за его неповторимую атмосферу. Люблю сидеть в кафе, наслаждаясь рыночной суетой, и представлять себя в старинном платье и шляпке, идущей по узким улочкам 400 лет назад. Хочу передать это ощущение и вам. Наша прогулка даст вам возможность пропитаться духом этого чудесного старинного города. И, может быть, вам захочется сюда вернуться.

В сердце города

Наш маршрут пройдёт по историческому центру, где сосредоточены многие достопримечательности. Мы посетим церковь, где венчался известный политик и ловелас Оноре де Мирабо, Кафедральный собор, построенный в разные архитектурные эпохи. Увидим Ратушу 16 века с необычными часами, Музей гобеленов и Музей Гране, дом семьи Поля Сезанна и кафе, где он любил бывать. Я покажу вам, где куются кадры будущей политической элиты Франции, а также лавочки и рынок, где можно купить местные продукты, сладости и сувениры.

Вы узнаете:

кто основал этот прекрасный город и какие люди творили его историю;

какие известные художники здесь жили и искали вдохновение;

откуда у города такое название и что находилось на этом месте до его появления;

что отличает Экс-ан-Прованс от нынешней столицы Прованса — Марселя;

почему многие стремятся поселиться здесь;

и многое другое!

Организационные детали