Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей

Прогуляться по уютному центру и проникнуться духом старой Франции

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Есть небольшие городки, где яркие исторические события просто зашкаливают. Экс-ан-Прованс именно такой. На нашей прогулке вы окунётесь в атмосферу буржуазной Франции с провансальским флёром.

Прогуляетесь по уютным улочкам, полюбуетесь старинными фонтанами, увидите Ратушу 16 века и дом Поля Сезанна и поймёте, почему путешественники возвращаются сюда вновь и вновь.
Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей
Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей
Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей
Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей
Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей
Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей
Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей
Экс-ан-Прованс. Небольшой город с большой историей
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Назад в прошлое

Я очень люблю Экс-ан-Прованс за его неповторимую атмосферу. Люблю сидеть в кафе, наслаждаясь рыночной суетой, и представлять себя в старинном платье и шляпке, идущей по узким улочкам 400 лет назад. Хочу передать это ощущение и вам. Наша прогулка даст вам возможность пропитаться духом этого чудесного старинного города. И, может быть, вам захочется сюда вернуться.

В сердце города

Наш маршрут пройдёт по историческому центру, где сосредоточены многие достопримечательности. Мы посетим церковь, где венчался известный политик и ловелас Оноре де Мирабо, Кафедральный собор, построенный в разные архитектурные эпохи. Увидим Ратушу 16 века с необычными часами, Музей гобеленов и Музей Гране, дом семьи Поля Сезанна и кафе, где он любил бывать. Я покажу вам, где куются кадры будущей политической элиты Франции, а также лавочки и рынок, где можно купить местные продукты, сладости и сувениры.

Вы узнаете:

  • кто основал этот прекрасный город и какие люди творили его историю;
  • какие известные художники здесь жили и искали вдохновение;
  • откуда у города такое название и что находилось на этом месте до его появления;
  • что отличает Экс-ан-Прованс от нынешней столицы Прованса — Марселя;
  • почему многие стремятся поселиться здесь;
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Дорога из Марселя до Экс-ан-Прованса займёт 30 минут. Проезд на автобусе оплачивается отдельно — €5–8 с человека в одну сторону.
  • После экскурсии по желанию за дополнительную плату можете посетить музеи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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