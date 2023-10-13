Прогуляться по уютному центру и проникнуться духом старой Франции
Прогуляетесь по уютным улочкам, полюбуетесь старинными фонтанами, увидите Ратушу 16 века и дом Поля Сезанна и поймёте, почему путешественники возвращаются сюда вновь и вновь.
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Описание
Что вас ожидает
Назад в прошлое
Я очень люблю Экс-ан-Прованс за его неповторимую атмосферу. Люблю сидеть в кафе, наслаждаясь рыночной суетой, и представлять себя в старинном платье и шляпке, идущей по узким улочкам 400 лет назад. Хочу передать это ощущение и вам. Наша прогулка даст вам возможность пропитаться духом этого чудесного старинного города. И, может быть, вам захочется сюда вернуться.
В сердце города
Наш маршрут пройдёт по историческому центру, где сосредоточены многие достопримечательности. Мы посетим церковь, где венчался известный политик и ловелас Оноре де Мирабо, Кафедральный собор, построенный в разные архитектурные эпохи. Увидим Ратушу 16 века с необычными часами, Музей гобеленов и Музей Гране, дом семьи Поля Сезанна и кафе, где он любил бывать. Я покажу вам, где куются кадры будущей политической элиты Франции, а также лавочки и рынок, где можно купить местные продукты, сладости и сувениры.
Вы узнаете:
- кто основал этот прекрасный город и какие люди творили его историю;
- какие известные художники здесь жили и искали вдохновение;
- откуда у города такое название и что находилось на этом месте до его появления;
- что отличает Экс-ан-Прованс от нынешней столицы Прованса — Марселя;
- почему многие стремятся поселиться здесь;
- и многое другое!
Организационные детали
- Дорога из Марселя до Экс-ан-Прованса займёт 30 минут. Проезд на автобусе оплачивается отдельно — €5–8 с человека в одну сторону.
- После экскурсии по желанию за дополнительную плату можете посетить музеи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.