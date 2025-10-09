Алексей читать дальше первого раза!

Подобрала чудесный ресторан для обеда с очень вкусными блюдами!

Помогла с покупкой онлайн билетов в Лувр (у нас нет возможности оплатить онлайн). И уже даже на следующий день помогала нам по некоторым вопросам в Париже. Спасибо большое за чудесный день! Рекомендую Марину всем! Очень душевное общение! Получили очень много полезной информации от Марины. Она также организовала встречу со специалистом, который ответил на много специфичных вопросов. Блестяще научила делать сабраж! - Получился здОрово с

М Максим Отлично провели время! С Мариной очень интересно)

М Мария Марина потрясающий гид, с огромными знаниями. Было так интересно, программа составлена была идеально.

Все прошло лучшим образом. Спасибо

О Олеся Огромная Благодарность Марине за профессиональный, живой день!

Мы впервые были в Шампани и счастливы, что выбрали именно Марину быть проводником в этот удивительный мир вкусов и истории!

Марина продумала до мелочей нашу экскурсию, добавляя подробности и раскрывая секреты.

Мы абсолютно точно вернемся и обратимся к Марине за продолжением, ей удалось «заразить» нас Шампанью!

Спасибо!!!

А Анастасия Это было прекрасное знакомство с регионом Шампань.

Отличная программа, интересные истории.

С радостью вернемся к Марине, чтобы посетить другие дома.