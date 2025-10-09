Знакомьтесь с самым известным винодельческим регионом Франции — Шампанью! Вас ждут дегустации, увлекательные истории и мастер-класс по сабражу. Я расскажу, как пробовать напитки, и научу разбираться в качестве шампанского. А ещё объясню, как сочетать вина с различными блюдами.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Прогулка по Авеню де Шампань, самой дорогой улице мира по версии Уинстона Черчилля
- Посещение престижных шампанских домов и маленьких семейных виноделен
- Спуск в прохладные погреба, где вы узнаете секреты производства шампанского и продегустируете редкие кюве
- Аббатство самого знаменитого в мире монаха Дома Периньона, его история и вклад в производство шампанского
- Поезд шампанского дома «Мерсье» и самая большая винная бочка в мире, которую на Всемирной выставке в Париже смогла затмить только Эйфелева башня
- Мастер-класс по сабражу и возможность открыть бутылку шампанского саблей в деревне Отвильер
- Полёт на воздушном шаре с панорамами Эперне и окружающих виноградников (при желании и хорошей погоде)
- Фотографии на память среди виноградников, которые стали символом региона
Экскурсия подойдёт как новичкам в мире вина, так и ценителям шампанского.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Peugeot 3008, а я буду вашим водителем, гидом и сомелье.
Дополнительные расходы
Вход в шампанский дом с дегустацией — от €30 до €100 за чел. (зависит от дома, сумму я уточню перед экскурсией).
По желанию
- Обед в ресторане — €50 евро за чел. (средний чек)
- Дополнительная дегустация вин в домах — от €10 евро за бокал
- Подъём на воздушном шаре (15 минут) с бокалом шампанского — от €24 евро за чел.
- Сабраж: 1 бутылка входит в стоимость программы, дополнительные сабражи — €10 за бутылку
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Эперне
Провела экскурсии для 44 туристов
Профессиональный гид и сомелье. Живу в Шампани уже 15 лет, из них 10 работаю в разных шампанских домах (Moët et Chandon, Ruinart, Mercier, Joseph Perrier и др). Говорю на 7 языках. Готова поделиться своими знаниями о Шампани и шампанском с вами в тёплой дружеской атмосфере.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
9 окт 2025
Очень душевное общение! Получили очень много полезной информации от Марины. Она также организовала встречу со специалистом, который ответил на много специфичных вопросов. Блестяще научила делать сабраж! - Получился здОрово с
М
Максим
5 окт 2025
Отлично провели время! С Мариной очень интересно)
М
Мария
17 сен 2025
Марина потрясающий гид, с огромными знаниями. Было так интересно, программа составлена была идеально.
Все прошло лучшим образом. Спасибо
Все прошло лучшим образом. Спасибо
О
Олеся
11 сен 2025
Огромная Благодарность Марине за профессиональный, живой день!
Мы впервые были в Шампани и счастливы, что выбрали именно Марину быть проводником в этот удивительный мир вкусов и истории!
Марина продумала до мелочей нашу экскурсию, добавляя подробности и раскрывая секреты.
Мы абсолютно точно вернемся и обратимся к Марине за продолжением, ей удалось «заразить» нас Шампанью!
Спасибо!!!
Мы впервые были в Шампани и счастливы, что выбрали именно Марину быть проводником в этот удивительный мир вкусов и истории!
Марина продумала до мелочей нашу экскурсию, добавляя подробности и раскрывая секреты.
Мы абсолютно точно вернемся и обратимся к Марине за продолжением, ей удалось «заразить» нас Шампанью!
Спасибо!!!
А
Анастасия
23 мая 2025
Это было прекрасное знакомство с регионом Шампань.
Отличная программа, интересные истории.
С радостью вернемся к Марине, чтобы посетить другие дома.
Отличная программа, интересные истории.
С радостью вернемся к Марине, чтобы посетить другие дома.
С
Станислав
8 мая 2025
Отличная экскурсия! Марина - лучший гид по Шампани, которого можно себе представить, потому что она еще и профессиональный сомелье, и может увлеченно рассказывать о винах бесконечно. Всегда приятно видеть людей, влюбленных в свою профессию. Было очень интересно, познавательно, красиво и вкусно. Спасибо!
