Шампань — модный и праздничный регион Франции. Здесь одни из самых дорогих виноградников в мире — и я расскажу почему.
Вы побываете в двух шампанских домах, научитесь определять выдержку напитка по вкусу и узнаете, из чего складывается цена напитков. А если повезёт с погодой, по желанию насладитесь видами Эперне, летая на на воздушном шаре.
Вы побываете в двух шампанских домах, научитесь определять выдержку напитка по вкусу и узнаете, из чего складывается цена напитков. А если повезёт с погодой, по желанию насладитесь видами Эперне, летая на на воздушном шаре.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Вы оцените красоту архитектуры и природы региона Шампань, прогуляетесь по самой дорогой улице в мире Avenue de Champagne и побываете на виноградниках.
- Посетите два разных шампанских дома — большой известный и маленький семейный. Научитесь определять степень выдержки шампанского в вашем бокале и продегустируете винтажи, которым от 30 лет. Самые смелые смогут сделать сабраж традиционной шампанской саблей.
- Услышите, почему Наполеон посещал Эперне до и после каждой битвы и для какого шампанского дома братья Люмьер сняли первый рекламный фильм.
- Увидите могилу дома Периньона и узнаете, что же на самом деле он изобрёл.
- При хорошей погоде подниметесь в небо на воздушном шаре над Эперне и полюбуетесь пейзажами с высоты.
Организационные детали
- На экскурсию допускаются взрослые и дети от 8 лет. Дети до 12 лет проходят в шампанские дома бесплатно.
- Поездка проходит на автомобиле Lexus NX 300 h.
Дополнительные расходы
- Обед в ресторане — в среднем 50 евро/чел.
- Вход в шампанский дом с дегустацией — от 30 до 100 евро/чел. (зависит от дома, точную сумму вы узнаете перед экскурсией).
- Дополнительная дегустация вин в домах — от 10 евро/бокал.
- Подъём на воздушном шаре (15 минут) с бокалом шампанского — от 24 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эперне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Эперне
Провела экскурсии для 19 туристов
Уже 12 лет я живу в самом игристом регионе Франции, 8 из них знакомлю гостей с Шампанью и шампанским: пикники и сабражи, слепые и гастрономические дегустации, самые красивые деревни, терруарныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
10 сен 2024
Очень понравилось.
Елена организовала все прекрасно. Не только попробовали шампанское, но и узнали очень много нового об истории шампанского и о процессе производства.
Очень рекомендую, я уверен что Елена однозначно лучший гид в Шампуне.
Елена организовала все прекрасно. Не только попробовали шампанское, но и узнали очень много нового об истории шампанского и о процессе производства.
Очень рекомендую, я уверен что Елена однозначно лучший гид в Шампуне.
Ирина
18 июл 2024
Елена замечательный гид, знающая всё о шампанском. Экскурсия просто на высшем уровне, если Вы любитель шампанского, то будете впечатлены. Также в день рождение мужа, Елена организовала просто восхитительный пикник, с завораживающим видом на виноградники Шампани.
Оксана
29 мая 2024
Экскурсия потрясающая!!! Прошли по самой дорогой улице в мире! Попробовали винтажные вина Шампани и даже Р2! Много интересного, впечатляющего, вкусного! Гид подготовила сюрприз! О нем я вам не расскажу, но
Е
Елена
21 фев 2024
Остались исключительно положительные впечатления после экскурсии. Елена компетентный, знающий тему и регион гид, деликатный и приятный человек!