7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шампань: очарование региона и винтажные напитки
Попробовать игристое 30-летней выдержки, сделать сабраж и узнать, зачем Наполеон приезжал в Эперне
Начало: В Эперне
Завтра в 10:00
29 сен в 10:00
€670 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид10 сентября 2024Очень понравилось. Елена организовала все прекрасно. Не только попробовали шампанское, но и узнали очень много нового об истории шампанского и о процессе производства. Очень рекомендую, я уверен что Елена однозначно лучший гид в Шампуне.
- ИИрина18 июля 2024Елена замечательный гид, знающая всё о шампанском. Экскурсия просто на высшем уровне, если Вы любитель шампанского, то будете впечатлены. Также в день рождение мужа, Елена организовала просто восхитительный пикник, с завораживающим видом на виноградники Шампани.
- ООксана29 мая 2024Экскурсия потрясающая!!! Прошли по самой дорогой улице в мире! Попробовали винтажные вина Шампани и даже Р2! Много интересного, впечатляющего, вкусного!
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