Экскурсии в Эперне

Найдено 1 экскурсия в Эперне на русском языке, цена €670. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Шампань: очарование региона и винтажные напитки
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шампань: очарование региона и винтажные напитки
Попробовать игристое 30-летней выдержки, сделать сабраж и узнать, зачем Наполеон приезжал в Эперне
Начало: В Эперне
Завтра в 10:00
29 сен в 10:00
670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    10 сентября 2024
    Шампань: очарование региона и винтажные напитки
    Очень понравилось. Елена организовала все прекрасно. Не только попробовали шампанское, но и узнали очень много нового об истории шампанского и о процессе производства. Очень рекомендую, я уверен что Елена однозначно лучший гид в Шампуне.
  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Шампань: очарование региона и винтажные напитки
    Елена замечательный гид, знающая всё о шампанском. Экскурсия просто на высшем уровне, если Вы любитель шампанского, то будете впечатлены. Также в день рождение мужа, Елена организовала просто восхитительный пикник, с завораживающим видом на виноградники Шампани.
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Шампань: очарование региона и винтажные напитки
    Экскурсия потрясающая!!! Прошли по самой дорогой улице в мире! Попробовали винтажные вина Шампани и даже Р2! Много интересного, впечатляющего, вкусного!
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    Гид подготовила сюрприз! О нем я вам не расскажу, но мне очень понравилось! Пообедали в шикарном ресторане, насладились красотами! Елена замечательный гид! Легкая, интересная, очень приятная! Огромный опыт работы и знаний! Жаль было расставаться, уже скучаю по ней!!! Да-да, даже так бывает!)) Потом прислала мини фильм на память! Круто! Спасибо за отличное время препровождения! Очень надеюсь вернуться! Рекомендую экскурсию и гида!

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