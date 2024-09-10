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Гид подготовила сюрприз! О нем я вам не расскажу, но мне очень понравилось! Пообедали в шикарном ресторане, насладились красотами! Елена замечательный гид! Легкая, интересная, очень приятная! Огромный опыт работы и знаний! Жаль было расставаться, уже скучаю по ней!!! Да-да, даже так бывает!)) Потом прислала мини фильм на память! Круто! Спасибо за отличное время препровождения! Очень надеюсь вернуться! Рекомендую экскурсию и гида!