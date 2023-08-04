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Бонифачо, или Романтичный юг Корсики

Очарование средневековой старины, виды побережья Франции и история родины Наполеона
Если север Сардинии уже вами изучен, и вы готовы открывать новые берега, то отправляйтесь скорее на Корсику — яркую и тёплую родину Наполеона Бонапарта.

Город Бонифачо встретит вас ласковыми объятиями своего известнякового побережья со «шрамом», покажет лучшие панорамные виды на окрестности, погрузит в средневековую историю и судьбы великих, а ещё непременно угостит баклажанами и каштановым пивом!
5
4 отзыва
Бонифачо, или Романтичный юг Корсики
Бонифачо, или Романтичный юг Корсики
Бонифачо, или Романтичный юг Корсики

Описание экскурсии

История романтичной Корсики

Экскурсия начнётся с морского путешествия: 12 километров от порта Санта Тереза-ди-Галлура до берегов Корсики вы преодолеете по морю на пароме, чтобы, только ступив на землю, погрузиться в жизнь Бонифачо. Вы прогуляетесь по набережной Компарети под рассказ гида о главных легендах острова и его истории, а после сядете на туристический паровозик и на нём доберётесь до центра города, возвышающегося над уровнем моря. Отсюда вы увидите морские просторы, скалы и даже берега покинутой вами Сардинии. Знакомство с Бонифачо обернётся для вас встречей со средневековой архитектурой, католическими храмами и узкими улочками. А также историями о великих людях, связанных с Корсикой: короле Альфонсо Арагонском, императоре Карле V и, конечно, Наполеоне Бонапарте, родившемся на острове.

Бонифачийские удовольствия

Вы обязательно прочувствуете особый ритм жизни острова, насладитесь его природными видами и увидите главные достопримечательности, манящие путешественников со всего света. Одним из таких мест станет старое Морское кладбище, где похоронены отважные мореплаватели. Вы пройдёте по лестнице, рассекающей поперёк берег Корсики, и за это именуемой «Шрамом Корсики». Проголодавшись, отправитесь в один из замечательных ресторанов, где подают свежие устрицы и французское вино. А всем интересующимся именно корсиканской кухней рекомендуем присмотреться к фаршированным баклажанам по-бонифачийски и местному каштановому пиву. Дегустировать все кулинарные шедевры вы сможете в свободное время, когда основная часть экскурсии закончится, и вы останетесь наедине с островом и его красотами, прежде чем вернуться обратно.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются транспортные расходы €150 за группу (для отдыхающих в районе Коста Смеральда)
  • Билеты на паром — €70 за чел. в обе стороны
  • Билет на туристический паровозик и обед в ресторане оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию проводит команда гидов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Корсике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 150 туристов
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Оксана
Замечательный городок Бонифаччо. Масса положительных эмоций, и благодаря нашему гиду Андрею. Интересно, не нудно, динамично и увлекательно провели время. Спасибо
Замечательный городок Бонифаччо. Масса положительных эмоций, и благодаря нашему гиду Андрею. Интересно, не нудно, динамично и
Замечательный городок Бонифаччо. Масса положительных эмоций, и благодаря нашему гиду Андрею. Интересно, не нудно, динамично и
Замечательный городок Бонифаччо. Масса положительных эмоций, и благодаря нашему гиду Андрею. Интересно, не нудно, динамично и
Замечательный городок Бонифаччо. Масса положительных эмоций, и благодаря нашему гиду Андрею. Интересно, не нудно, динамично и
Замечательный городок Бонифаччо. Масса положительных эмоций, и благодаря нашему гиду Андрею. Интересно, не нудно, динамично и
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Анжелика
Экскурсия на Корсику прошла великолепно! Благодаря профессионализму гида Андрея и команды организаторов это получилось морское путешествие из Сардинии на Корсику, полное положительных впечатлений об истории, неописуемой красоты Бонифачо и островов. Андрей очень интересный рассказчик, внимательный гид, учитывал все нюансы путешествия для туристов. Всем рекомендуем! Не пожалеете!
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В
Спасибо большое Андрею за отличную экскурсию на Корсику, прекрасные пляжи и отлично организованную программу.
За знание материала и вообще за всё. Андрей ооочень приятный, общительный и коммуникабельный человек, знающий своё дело. Может помочь во всем. Спасибо большое! Успехов и процветания!
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Елена
Андрей интересно провел экскурсию. Могу рекомендовать его как хорошего организатора, позитивного и открытого человека. Нам очень все понравилось.
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от €350 за экскурсию