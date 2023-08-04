Если север Сардинии уже вами изучен, и вы готовы открывать новые берега, то отправляйтесь скорее на Корсику — яркую и тёплую родину Наполеона Бонапарта. Город Бонифачо встретит вас ласковыми объятиями своего известнякового побережья со «шрамом», покажет лучшие панорамные виды на окрестности, погрузит в средневековую историю и судьбы великих, а ещё непременно угостит баклажанами и каштановым пивом!

Описание экскурсии

История романтичной Корсики

Экскурсия начнётся с морского путешествия: 12 километров от порта Санта Тереза-ди-Галлура до берегов Корсики вы преодолеете по морю на пароме, чтобы, только ступив на землю, погрузиться в жизнь Бонифачо. Вы прогуляетесь по набережной Компарети под рассказ гида о главных легендах острова и его истории, а после сядете на туристический паровозик и на нём доберётесь до центра города, возвышающегося над уровнем моря. Отсюда вы увидите морские просторы, скалы и даже берега покинутой вами Сардинии. Знакомство с Бонифачо обернётся для вас встречей со средневековой архитектурой, католическими храмами и узкими улочками. А также историями о великих людях, связанных с Корсикой: короле Альфонсо Арагонском, императоре Карле V и, конечно, Наполеоне Бонапарте, родившемся на острове.

Бонифачийские удовольствия

Вы обязательно прочувствуете особый ритм жизни острова, насладитесь его природными видами и увидите главные достопримечательности, манящие путешественников со всего света. Одним из таких мест станет старое Морское кладбище, где похоронены отважные мореплаватели. Вы пройдёте по лестнице, рассекающей поперёк берег Корсики, и за это именуемой «Шрамом Корсики». Проголодавшись, отправитесь в один из замечательных ресторанов, где подают свежие устрицы и французское вино. А всем интересующимся именно корсиканской кухней рекомендуем присмотреться к фаршированным баклажанам по-бонифачийски и местному каштановому пиву. Дегустировать все кулинарные шедевры вы сможете в свободное время, когда основная часть экскурсии закончится, и вы останетесь наедине с островом и его красотами, прежде чем вернуться обратно.

Организационные детали