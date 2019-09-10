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Очарование средневековой старины, виды побережья Франции и история родины Наполеона

Андрей
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Андрей – представитель гидов
Если север Сардинии уже вами изучен, и вы готовы открывать новые берега, то отправляйтесь скорее на Корсику — яркую и тёплую родину Наполеона Бонапарта.

Город Бонифачо встретит вас ласковыми объятиями своего известнякового побережья со «шрамом», покажет лучшие панорамные виды на окрестности, погрузит в средневековую историю и судьбы великих, а ещё непременно угостит баклажанами и каштановым пивом!
120 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Бонифачо, или романтичный юг Корсики
Бонифачо, или романтичный юг Корсики

Что вас ожидает

История романтичной Корсики
Экскурсия начнётся с морского путешествия: 12 километров от порта Санта Тереза-ди-Галлура до берегов Корсики вы преодолеете по морю на пароме, чтобы, только ступив на землю, погрузиться в жизнь Бонифачо. Вы прогуляетесь по набережной Компарети под рассказ гида о главных легендах острова и его истории, а после сядете на туристический паровозик и на нём доберётесь до центра города, возвышающегося над уровнем моря. Отсюда вы увидите морские просторы, скалы и даже берега покинутой вами Сардинии. Знакомство с Бонифачо обернётся для вас встречей со средневековой архитектурой, католическими храмами и узкими улочками. А также историями о великих людях, связанных с Корсикой: короле Альфонсо Арагонском, императоре Карле V и, конечно, Наполеоне Бонапарте, родившемся на острове.

Бонифачийские удовольствия
Вы обязательно прочувствуете особый ритм жизни острова, насладитесь его природными видами и увидите главные достопримечательности, манящие путешественников со всего света. Одним из таких мест станет старое Морское кладбище, где похоронены отважные мореплаватели. Вы пройдёте по лестнице, рассекающей поперёк берег Корсики, и за это именуемой «Шрамом Корсики». Проголодавшись, отправитесь в один из замечательных ресторанов, где подают свежие устрицы и французское вино. А всем интересующимся именно корсиканской кухней рекомендуем присмотреться к фаршированным баклажанам по-бонифачийски и местному каштановому пиву. Дегустировать все кулинарные шедевры вы сможете в свободное время, когда основная часть экскурсии закончится, и вы останетесь наедине с островом и его красотами, прежде чем вернуться обратно.

Организационные детали

  • Билет на туристический паровозик и обед в ресторане оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Бонифачо, или романтичный юг Корсики
Бонифачо, или романтичный юг Корсики
Бонифачо, или романтичный юг Корсики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 сентября 2019
Спасибо большое Андрею за отличную экскурсию на Корсику, прекрасные пляжи и отлично организованную программу.
За знание материала и вообще за всё. Андрей ооочень приятный, общительный и коммуникабельный человек, знающий своё дело. Может помочь во всем. Спасибо большое ! Успехов и процветания !

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