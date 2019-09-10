Все экскурсии в Корсике
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Корсике – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Корсике почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
9ч
€120
за 1 чел.
Бонифачо, или романтичный юг Корсики
Очарование средневековой старины, виды побережья Франции и история родины Наполеона
Последние отзывы «Экскурсии Корсики»
- Отзыв на: Бонифачо, или романтичный юг КорсикиВВалерия10 сентября 2019Спасибо большое Андрею за отличную экскурсию на Корсику, прекрасные пляжи и отлично организованную программу. За знание материала и вообще за всё. Андрей ооочень приятный, общительный и коммуникабельный человек, знающий своё дело. Может помочь во всем. Спасибо большое! Успехов и процветания!