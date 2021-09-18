Все экскурсии в Лилль

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лилль – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лилль почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Лилль — город на перекрестке культур. Фландрия vs Франция
Индивидуальная экскурсия
4.9
7
150
за 1-3 чел.
Лилль — город на перекрестке культур. Фландрия vs Франция
Гармония старины и современности, фламандской и французской культур на обзорной прогулке по городу

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