Н Наталья 5

На редкость комфортный человек с первой минуты, очень интересно, много всяких баек и мелочей, которые цепляют и запоминаются. Остались довольны хоть и подустали и немного подмерзли. Рекомендации гида на следующий день относительно ресторанов сделали его незабываемым Мы с удовольствием прошли этим же маршрутом самостоятельно на следующий день.