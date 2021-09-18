Все экскурсии в Лилль
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лилль – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лилль почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-3 чел.
Лилль — город на перекрестке культур. Фландрия vs Франция
Гармония старины и современности, фламандской и французской культур на обзорной прогулке по городу
Последние отзывы «Экскурсии Лилль»
- ТТарас18 сентября 2021Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо
- ННаталья9 января 2020На редкость комфортный человек с первой минуты, очень интересно, много всяких баек и мелочей, которые цепляют и запоминаются. Остались довольны хоть и подустали и немного подмерзли. Рекомендации гида на следующий день относительно ресторанов сделали его незабываемым Мы с удовольствием прошли этим же маршрутом самостоятельно на следующий день.
- ЕЕлена1 декабря 2019Осталось очень приятное впечатление от посещения этого города. Спасибо Екатерине за экскурсию