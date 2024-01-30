Встречаемся утром и отправляемся на обзорную экскурсию. Лион был основан более 2000 лет назад древними римлянами — здесь много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Посетим кварталы, внесённые в список наследия Юнеско: Прескиль, Старый Лион и Фурвьер. Вы увидите территорию римских театров, заглянете на смотровую площадку и к собору Нотр-Дам-де-Фурвьер. Любопытно, что кварталы Старого Лиона имеют скрытые внутри домов переходы, позволяющие пересекать улицы, не выходя из дома.

Затем посетим магазин лионских деликатесов с обязательной дегустацией, ателье лионского ткача и шоколадный бутик. На обед зайдем в типичный лионский бушон —недорогой ресторанчик с домашней кухней.

Во второй половине дня можно продлить экскурсию по Лиону, доплата — 160 евро с группы.

Дополнительные расходы:

— дегустация деликатесов — 15 евро с человека

— дегустация шоколада — 12 евро с человека