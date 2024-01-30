Гулять по виноградникам и сыроварням, пробовать шоколад и мясные деликатесы
Мы будем проезжать очаровательные деревушки, осматривать плантации и замки и дегустировать всё, чем славится страна: сыры, вина, мясные деликатесы, оливковое масло, шоколад и бальзамические уксусы.
Вдобавок, окрестности города богаты выразительными архитектурными стилями, а еще Лион — родина тех самых уютных бушонов — ресторанчиков, которые повсюду ассоциируются с Францией. Добро пожаловать в страну гурманов!
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Описание
Организационные детали
Это тур-конструктор: программа устроена так, что вы сможете выбрать расширенные версии экскурсий на свой вкус. От количества дней и программ зависит финальная стоимость.
Программа тура по дням
Лион через века
Встречаемся утром и отправляемся на обзорную экскурсию. Лион был основан более 2000 лет назад древними римлянами — здесь много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Посетим кварталы, внесённые в список наследия Юнеско: Прескиль, Старый Лион и Фурвьер. Вы увидите территорию римских театров, заглянете на смотровую площадку и к собору Нотр-Дам-де-Фурвьер. Любопытно, что кварталы Старого Лиона имеют скрытые внутри домов переходы, позволяющие пересекать улицы, не выходя из дома.
Затем посетим магазин лионских деликатесов с обязательной дегустацией, ателье лионского ткача и шоколадный бутик. На обед зайдем в типичный лионский бушон —недорогой ресторанчик с домашней кухней.
Во второй половине дня можно продлить экскурсию по Лиону, доплата — 160 евро с группы.
Дополнительные расходы:
— дегустация деликатесов — 15 евро с человека
— дегустация шоколада — 12 евро с человека
Страна золотых камней
Сегодня мы отправимся в путешествие по южному Божоле! Здесь раскинулись деревушки, выстроенные из камня золотисто-жёлтого цвета. Вы увидите замки, часовни, церкви, старинные прачечные-полоскальни — пейзажи провинциальной Франции создают неповторимую атмосферу уютной сказки. Мы заедем в деревушку Уан, где прогуляемся по средневековым улочкам с живописными видами. После дегустации вин — обед в панорамном ресторане.
Дополнительно оплачивается дегустация сыров — 12 евро с человека.
В расширенную версию дня входит посещение замка Шато Баньоль, памятника архитектуры 13 века. Здесь вы увидите интерьеры 15 -16 веков, а также роскошный камин в готическом стиле. Вокруг шато разбит симпатичный регулярный сад в французском стиле. Доплата за экскурсионное обслуживание: 300 евро с группы.
Юрские горы и перужские галеты
Сегодня отправляемся в путешествие к Юрским горам. Это горный хребет на границе Франции и Швейцарии: здесь нет снежных вершин, но есть альпийские луга, на которых пасутся коровы, дающие необходимое для сыра молоко. Рано утром мы посетим производство твёрдого сыра Конте, также известного как грюйер, и продегустируем образцы. Затем переедем к виноделу, прогуляемся и попробуем вина этого региона.
После обеда в панорамном ресторане переместимся в живописную деревню Перуж департамента Эн. Там мы отведаем сладкие перужские галеты и познакомимся со средневековым аперитивом — напитком под названием гипокрас.
Дополнительные расходы:
— Дегустация сыров и вина — 10 евро с человека
— Дегустация перужских галет и гипокраса — 8 с человека
Сегодня можно завершить наше гастрономическое путешествие — либо продлить его ещё на два дня.
Северное Божоле
Утром отправляемся в Божо — столицу одноимённого региона. Мы посетим производства растительных масел и бальзамических уксусов, среди которых 15 наименований! Конечно, надо будет попробовать все пятнадцать!
После обеда едем в энопарк Hameau Duboeuf. Это первый тематический винный парк в Европе. Мы пройдём по 25 залам и познакомимся с историей винопроизводства: от посадки виноградной лозы до бокала ароматного селекционного вина.
Второй частью экскурсии станет посещение Музея железнодорожного транспорта, а по окончании визита закрепим полученные знания в дегустационном зале под звуки старинной шарманки. В ассортименте — все 12 марочных вин Божоле и 4 наименования белого вина Южной Бургундии.
Дополнительные расходы: входные билеты в Винный хутор (энопарк) — 20 евро с человека.
Выездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, Дром
Сегодня мы посетим Идеальный дворец почтальона Шеваля — популярный памятник наивного искусства, спроектированный и построенный от первого до последнего камня одним человеком. После поедем к виноградникам Кот-дю-Рона — ещё древние римляне возделывали здесь землю под виноградные лозы. Вас ждёт прогулка по плантациям и дегустация.
Затем переместимся в Вьен — холмистый город, построенный до нашей эры. Когда-то он был одним из крупнейших городов древних галлов: также, по легенде, сюда был сослан прокуратор Иудеи — Понтий Пилат.
Этим вечером мы прощаемся с живописными окрестностями Лиона и завершаем дегустационный тур — надеюсь, ваш гастрономический опыт обогатился за эти дни и вы получили много новых впечатлений!
Дополнительные расходы:
— входные билеты в музей 10 евро с человека
— дегустации вин — 15 евро с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лион, утроЗавершение: Лион, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.