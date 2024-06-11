Авторский тур
5 дней
Франция со вкусом: гастрономический тур-конструктор по окрестностям Лиона
Гулять по виноградникам и сыроварням, пробовать шоколад и мясные деликатесы
Лион, утро
€3 240 за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Дегустационный тур-конструктор по гастрономическому сердцу Франции
Попробовать деликатесы Лиона, изучить вина Божоле и ощутить атмосферу французской провинции
Лион, утро
11 июня
25 июня
2 июля
9 июля
€1 590 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону
Самые популярные туры в Лионе
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