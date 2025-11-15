В 9:00 выедем из Лиона и, любуясь виноградниками сортов Шардоне, Пино-Нуар и Гамей, всего за 1 час доберёмся до винных погребов. Вас ждёт дегустация игристых вин с возможностью эффектно открыть бутылку саблей.

Продолжим путь к Макону. Здесь, в одном из винных хозяйств, попробуем белые вина Южной Бургундии: Pouilly-Fuissé, Saint-Véran и Viré-Clessé — признанные образцы мирового уровня.

Затем отправимся в деревню Клюни. Посетим музей аббатства, некогда крупнейшего христианского здания Европы. Во время революции сооружение было сначала разграблено, а затем и вовсе превращено в руины. Сейчас аббатство частично реконструировали, а трёхмерные изображения помогают лучше понять масштаб и значение этого религиозного центра.

Прогуляемся по городу и осмотрим памятники 12 века, созданные византийскими мастерами. Завершим день экскурсией по Южной Бургундии, на которой вы узнаете про роль церкви в Средневековье и вклад монашества в культуру Европы.