Отправимся на север региона, чтобы познакомиться с винными традициями, спуститься в погреба и за доплату отведать игристых и знаменитых белых вин, от
Описание тура
Организационные детали
Для лучшей организации мы вместе составим точный план, поэтому обязательно пишите ваши особые пожелания.
Питание. Не включено.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 4 участников.
Возраст участников. 1-90 лет.
Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур доступен для бронирования в любой день с 10.06 по 1.12.
Программа тура по дням
Дегустация игристых и белых вин, музей аббатства в Клюни и экскурсия по Южной Бургундии
В 9:00 выедем из Лиона и, любуясь виноградниками сортов Шардоне, Пино-Нуар и Гамей, всего за 1 час доберёмся до винных погребов. Вас ждёт дегустация игристых вин с возможностью эффектно открыть бутылку саблей.
Продолжим путь к Макону. Здесь, в одном из винных хозяйств, попробуем белые вина Южной Бургундии: Pouilly-Fuissé, Saint-Véran и Viré-Clessé — признанные образцы мирового уровня.
Затем отправимся в деревню Клюни. Посетим музей аббатства, некогда крупнейшего христианского здания Европы. Во время революции сооружение было сначала разграблено, а затем и вовсе превращено в руины. Сейчас аббатство частично реконструировали, а трёхмерные изображения помогают лучше понять масштаб и значение этого религиозного центра.
Прогуляемся по городу и осмотрим памятники 12 века, созданные византийскими мастерами. Завершим день экскурсией по Южной Бургундии, на которой вы узнаете про роль церкви в Средневековье и вклад монашества в культуру Европы.
Аббатство Святого Филиберта, замок 17 века с интерьерами и прогулка по райскому саду
Сегодня направимся на север. Первой остановкой станет город Турню с его знаменитым аббатством Святого Филиберта — одним из крупнейших памятников романской архитектуры в Европе. Мы осмотрим сохранившийся ансамбль 11 века: крипту, собор, монастырский клуатр. Затем прогуляемся по улочкам средневекового города.
Далее посетим замок Chateau de Cormatin начала 17 века: увидим аристократические интерьеры эпохи перехода к абсолютизму Людовика XIV. Апартаменты маркизы и её супруга раскроют привычки и вкусы французской знати. Замок сохранился в изначальном виде и остаётся важным памятником культурной жизни региона. Завершим визит прогулкой по французскому парку, оформленному в стиле райского сада.
К вечеру вернёмся в Лион. Наш тур подошёл к концу, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Лиона и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Дегустации - ок. €30
- Виза
- Можно изменить количество дней в туре, стоимость будет пересчитана