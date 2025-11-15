Мои заказы

Индивидуальный тур по Бургундии из Лиона: винные погреба, аббатства, замки и погружение в историю

Восхититься архитектурными шедеврами, заглянуть в апартаменты маркизы и открыть вино саблей
В нашем путешествии переплетаются история, искусство, христианство и гастрономия.

Отправимся на север региона, чтобы познакомиться с винными традициями, спуститься в погреба и за доплату отведать игристых и знаменитых белых вин, от
читать дальше

Pouilly-Fuissé до Viré-Clessé. В деревушке Клюни посетим музей аббатства, некогда крупнейшего христианского здания Европы.

В Турню исследуем аббатство Святого Филиберта и осмотрим сохранившийся ансамбль 11 века: крипту, собор, монастырский клуатр. А ещё полюбуемся аристократическими интерьерами в замке Château de Cormatin 17 века.

Будем беседовать о роли церкви в Средневековье, вкладе монашества в культуру, привычках и вкусах французской знати.

Описание тура

Организационные детали

Для лучшей организации мы вместе составим точный план, поэтому обязательно пишите ваши особые пожелания.

Питание. Не включено.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль на 4 участников.

Возраст участников. 1-90 лет.

Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур доступен для бронирования в любой день с 10.06 по 1.12.

Программа тура по дням

1 день

Дегустация игристых и белых вин, музей аббатства в Клюни и экскурсия по Южной Бургундии

В 9:00 выедем из Лиона и, любуясь виноградниками сортов Шардоне, Пино-Нуар и Гамей, всего за 1 час доберёмся до винных погребов. Вас ждёт дегустация игристых вин с возможностью эффектно открыть бутылку саблей.

Продолжим путь к Макону. Здесь, в одном из винных хозяйств, попробуем белые вина Южной Бургундии: Pouilly-Fuissé, Saint-Véran и Viré-Clessé — признанные образцы мирового уровня.

Затем отправимся в деревню Клюни. Посетим музей аббатства, некогда крупнейшего христианского здания Европы. Во время революции сооружение было сначала разграблено, а затем и вовсе превращено в руины. Сейчас аббатство частично реконструировали, а трёхмерные изображения помогают лучше понять масштаб и значение этого религиозного центра.

Прогуляемся по городу и осмотрим памятники 12 века, созданные византийскими мастерами. Завершим день экскурсией по Южной Бургундии, на которой вы узнаете про роль церкви в Средневековье и вклад монашества в культуру Европы.

2 день

Аббатство Святого Филиберта, замок 17 века с интерьерами и прогулка по райскому саду

Сегодня направимся на север. Первой остановкой станет город Турню с его знаменитым аббатством Святого Филиберта — одним из крупнейших памятников романской архитектуры в Европе. Мы осмотрим сохранившийся ансамбль 11 века: крипту, собор, монастырский клуатр. Затем прогуляемся по улочкам средневекового города.

Далее посетим замок Chateau de Cormatin начала 17 века: увидим аристократические интерьеры эпохи перехода к абсолютизму Людовика XIV. Апартаменты маркизы и её супруга раскроют привычки и вкусы французской знати. Замок сохранился в изначальном виде и остаётся важным памятником культурной жизни региона. Завершим визит прогулкой по французскому парку, оформленному в стиле райского сада.

К вечеру вернёмся в Лион. Наш тур подошёл к концу, до новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Лиона и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Дегустации - ок. €30
  • Виза
  • Можно изменить количество дней в туре, стоимость будет пересчитана
Виктория
Виктория — ваш гид в Лионе
Меня зовут Виктория. Я дипломированный гид и сомелье в одном лице. Работаю в туризме во Франции уже более десяти лет и продолжаю получать удовольствие от любимого дела. С радостью раскрою для вас эту прекрасную страну и расскажу о ней самое интересное. До встречи!

