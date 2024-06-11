Франция со вкусом: гастрономический тур-конструктор по окрестностям Лиона
Авторский тур в Лионе

Гулять по виноградникам и сыроварням, пробовать шоколад и мясные деликатесы

Приглашаем вас в путешествие по гастрономическому сердцу Франции! Программа устроена так, что вы сможете выбрать расширенные версии экскурсий на свой вкус.

Мы будем проезжать очаровательные деревушки, осматривать плантации и замки и дегустировать всё, чем славится страна: сыры, вина, мясные деликатесы, оливковое масло, шоколад и бальзамические уксусы.

Вдобавок, окрестности города богаты выразительными архитектурными стилями, а еще Лион — родина тех самых уютных бушонов — ресторанчиков, которые повсюду ассоциируются с Францией. Добро пожаловать в страну гурманов!
Франция со вкусом: гастрономический тур-конструктор по окрестностям Лиона
Франция со вкусом: гастрономический тур-конструктор по окрестностям Лиона
Франция со вкусом: гастрономический тур-конструктор по окрестностям Лиона

Описание

Организационные детали

Это тур-конструктор: программа устроена так, что вы сможете выбрать расширенные версии экскурсий на свой вкус. От количества дней и программ зависит финальная стоимость.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Лион через века

Встречаемся утром и отправляемся на обзорную экскурсию. Лион был основан более 2000 лет назад древними римлянами — здесь много достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Посетим кварталы, внесённые в список наследия Юнеско: Прескиль, Старый Лион и Фурвьер. Вы увидите территорию римских театров, заглянете на смотровую площадку и к собору Нотр-Дам-де-Фурвьер. Любопытно, что кварталы Старого Лиона имеют скрытые внутри домов переходы, позволяющие пересекать улицы, не выходя из дома.

Затем посетим магазин лионских деликатесов с обязательной дегустацией, ателье лионского ткача и шоколадный бутик. На обед зайдем в типичный лионский бушон —недорогой ресторанчик с домашней кухней.

Во второй половине дня можно продлить экскурсию по Лиону, доплата — 160 евро с группы.

Дополнительные расходы:
— дегустация деликатесов — 15 евро с человека
— дегустация шоколада — 12 евро с человека

Лион через векаЛион через векаЛион через векаЛион через векаЛион через векаЛион через века
2 день

Страна золотых камней

Сегодня мы отправимся в путешествие по южному Божоле! Здесь раскинулись деревушки, выстроенные из камня золотисто-жёлтого цвета. Вы увидите замки, часовни, церкви, старинные прачечные-полоскальни — пейзажи провинциальной Франции создают неповторимую атмосферу уютной сказки. Мы заедем в деревушку Уан, где прогуляемся по средневековым улочкам с живописными видами. После дегустации вин — обед в панорамном ресторане.

Дополнительно оплачивается дегустация сыров — 12 евро с человека.

В расширенную версию дня входит посещение замка Шато Баньоль, памятника архитектуры 13 века. Здесь вы увидите интерьеры 15 -16 веков, а также роскошный камин в готическом стиле. Вокруг шато разбит симпатичный регулярный сад во французском стиле. Доплата за экскурсионное обслуживание: 300 евро с группы.

Страна золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камнейСтрана золотых камней
3 день

Юрские горы и перужские галеты

Сегодня отправляемся в путешествие к Юрским горам. Это горный хребет на границе Франции и Швейцарии: здесь нет снежных вершин, но есть альпийские луга, на которых пасутся коровы, дающие необходимое для сыра молоко. Рано утром мы посетим производство твёрдого сыра Конте и продегустируем образцы. Затем переедем к виноделу, прогуляемся и попробуем вина этого региона.

После обеда в панорамном ресторане переместимся в живописную деревню Перуж департамента Эн. Там мы отведаем сладкие перужские галеты и познакомимся со средневековым аперитивом — напитком под названием ипокрас.

Дополнительные расходы:
— Дегустация сыров и вина — 10 евро с человека
— Дегустация перужских галет и гипокраса — 8 с человека

Юрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галетыЮрские горы и перужские галеты
4 день

Северное Божоле

Утром отправляемся в Божо — столицу одноимённого региона. Мы посетим производства растительных масел и бальзамических уксусов, среди которых 15 наименований! Конечно, надо будет попробовать все пятнадцать!

После обеда едем в оенопарк Hameau Duboeuf. Это первый тематический винный парк в Европе, посвящённый науке о виноградной лозе и её развитии. Мы пройдём по 25 залам и познакомимся с историей винопроизводства: от посадки виноградной лозы до бокала ароматного селекционного вина.

Второй частью экскурсии станет посещение Музея железнодорожного транспорта, а по окончании визита закрепим полученные знания в дегустационном зале под звуки старинной шарманки. В ассортименте — все 12 марочных вин Божоле и 4 наименования белого вина Южной Бургундии.

Дополнительные расходы: входные билеты в Винный хутор (энопарк) — 20 евро с человека.

Северное БожолеСеверное БожолеСеверное БожолеСеверное БожолеСеверное БожолеСеверное Божоле
5 день

Выездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, Дром

Сегодня мы посетим Идеальный дворец почтальона Шеваля — популярный памятник наивного искусства, спроектированный и построенный от первого до последнего камня одним человеком. После поедем к виноградникам Кот-дю-Рон — ещё древние римляне возделывали здесь землю под виноградные лозы. Вас ждёт прогулка по плантациям и дегустация.

Затем переместимся во Вьен — город, построенный до нашей эры. Когда-то он был одним из крупнейших городов древних галлов: также, по легенде, сюда был сослан прокуратор Иудеи — Понтий Пилат.

Этим вечером мы прощаемся с живописными окрестностями Лиона и завершаем дегустационный тур — надеюсь, ваш гастрономический опыт обогатился за эти дни и вы получили много новых впечатлений!

Дополнительные расходы:
— входные билеты в музей 10 евро с человека
— дегустации вин — 15 евро с человека

Выездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, ДромВыездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, ДромВыездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, ДромВыездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, ДромВыездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, ДромВыездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, ДромВыездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, ДромВыездная экскурсия по трём департаментам: Рон, Изер, Дром

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Дегустации
  • Входные билеты
  • Возможна организация тура для группы от 4 до 15 человек - в этом случае стоимость увеличится из-за замены класса автомобиля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лион, утро
Завершение: Лион, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лиона

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры

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