Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Археологический тур по Морбиянскому заливу

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Археологический тур по Морбиянскому заливу
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €300 за человека

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Археологический тур по Морбиянскому заливу
Морбиянский залив находится на юге Бретани, на территории которого расположено около 250-ти островов, по берегам этого залива многочисленные мегалиты говорят нам о том, что именно здесь происходило поселение народов в каменном веке. Один из самых таинственных это Le Cairn de Gavrini, который расположился в центральной части залива. По соседству с городом Ванн есть небольшой городок Карнак, который прославился на весь мир крупнейшим в мире памятником мегалитических сооружений. Комплекс мегалитов включает аллеи менгиров, дольмены, курганы и отдельные менгиры — более 3000 доисторических мегалитов, высеченных из местных скал и воздвигнутых до кельтскими народами Бретани. По легендам короля Артура волшебник Мерлин некогда обратил в стройные каменные ряды римский легион. Карнакские камни находятся большей частью на территории французской коммуны Carnac, меньшая их часть расположена восточнее, на территории коммуны La Trinité-sur-Mer. Установка камней относится к одному из периодов неолита, вероятно 3300 годам до н. э., однако некоторые сооружения могут датироваться приблизительно 4500 годам до н. э.
В последние столетия многим каменным сооружениям не уделялось должного внимания. Есть сведения, что дольмены использовались как загоны, курятники и даже как печи. Ещё чаще камни разбирали, чтобы расчистить дорогу или в качестве строительного материала. Проблемы управления территорией археологического памятника остаются предметом дебатов. В любом случае зрелище просто необычное, настоящий бретонский Стоунхендж. Археологический тур предусматривает посещение несколько доисторических памятников в зависимости от продолжительности экскурсии 🧭, минимум нужно планировать на полдня, идеально — на целый день.
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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