Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Морбиянский залив находится на юге Бретани, на территории которого расположено около 250-ти островов, по берегам этого залива многочисленные мегалиты говорят нам о том, что именно здесь происходило поселение народов в каменном веке. Один из самых таинственных это Le Cairn de Gavrini, который расположился в центральной части залива. По соседству с городом Ванн есть небольшой городок Карнак, который прославился на весь мир крупнейшим в мире памятником мегалитических сооружений. Комплекс мегалитов включает аллеи менгиров, дольмены, курганы и отдельные менгиры — более 3000 доисторических мегалитов, высеченных из местных скал и воздвигнутых до кельтскими народами Бретани. По легендам короля Артура волшебник Мерлин некогда обратил в стройные каменные ряды римский легион. Карнакские камни находятся большей частью на территории французской коммуны Carnac, меньшая их часть расположена восточнее, на территории коммуны La Trinité-sur-Mer. Установка камней относится к одному из периодов неолита, вероятно 3300 годам до н. э., однако некоторые сооружения могут датироваться приблизительно 4500 годам до н. э.

В последние столетия многим каменным сооружениям не уделялось должного внимания. Есть сведения, что дольмены использовались как загоны, курятники и даже как печи. Ещё чаще камни разбирали, чтобы расчистить дорогу или в качестве строительного материала. Проблемы управления территорией археологического памятника остаются предметом дебатов. В любом случае зрелище просто необычное, настоящий бретонский Стоунхендж. Археологический тур предусматривает посещение несколько доисторических памятников в зависимости от продолжительности экскурсии 🧭, минимум нужно планировать на полдня, идеально — на целый день.