Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Берег Розового гранита.

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Берег Розового гранита.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €375 за человека

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Берег Розового гранита.
Одним из самых замечательных уголков Бретани можно с легкостью назвать ее северное побережье между городками Перрос-Гирек и Треберден, всем он известен под названием — Берег Розового гранита. Такое название берег получил из — за розоватого цвета гранитных глыб, которые появились здесь около 6-ти млн лет назад. Наиболее примечательные глыбы можно увидеть в районе Плюманах, излюбленное место для туристов. Каждая глыба напоминает нам очертания существа или предмета, как будто какая-то невидимая рука раскидала их по побережью. Необычная флора и фауна дополняют этот райский уголок Бретани. Обязательно визит в эти города необходимо дополнить дегустацией местной бретонской продукции: виски, сидр, печенье и блинчики, именно здесь они необыкновенно вкусные.
Не проезжайте мимо, когда будете в этих местах!
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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