Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Одним из самых замечательных уголков Бретани можно с легкостью назвать ее северное побережье между городками Перрос-Гирек и Треберден, всем он известен под названием — Берег Розового гранита. Такое название берег получил из — за розоватого цвета гранитных глыб, которые появились здесь около 6-ти млн лет назад. Наиболее примечательные глыбы можно увидеть в районе Плюманах, излюбленное место для туристов. Каждая глыба напоминает нам очертания существа или предмета, как будто какая-то невидимая рука раскидала их по побережью. Необычная флора и фауна дополняют этот райский уголок Бретани. Обязательно визит в эти города необходимо дополнить дегустацией местной бретонской продукции: виски, сидр, печенье и блинчики, именно здесь они необыкновенно вкусные.

Не проезжайте мимо, когда будете в этих местах!