Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Продолжая вашу прогулку 👣 по Бретани, не забудьте заехать в Финистер, на протяжении 800 км растянулись пляжи и замечательные деревушки этого региона Франции. Среди них есть знаменитые курорты с песчаными пляжами как Бенодэ, тихие и спокойные гавани с видом на маяки. Также большие и оживленные города как Кампер и Конкарно, с огромным историческим прошлым. Конечно же места, привлекающие огромное количество знаменитых художников из-за своей живописности и своеобразия, как Понт Авен. Архитектура, местные традиции и бретонская кухня 🥧 еще раз подчеркивают неповторимость Бретани, ее простоту и восхитительную красоту. Посмотрите на этот уголок Франции, он вас не оставит равнодушным!