Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Финистер
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €375 за человека

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Финистер
Продолжая вашу прогулку 👣 по Бретани, не забудьте заехать в Финистер, на протяжении 800 км растянулись пляжи и замечательные деревушки этого региона Франции. Среди них есть знаменитые курорты с песчаными пляжами как Бенодэ, тихие и спокойные гавани с видом на маяки. Также большие и оживленные города как Кампер и Конкарно, с огромным историческим прошлым. Конечно же места, привлекающие огромное количество знаменитых художников из-за своей живописности и своеобразия, как Понт Авен. Архитектура, местные традиции и бретонская кухня 🥧 еще раз подчеркивают неповторимость Бретани, ее простоту и восхитительную красоту. Посмотрите на этот уголок Франции, он вас не оставит равнодушным!
Начало и место завершения
🚩 Nantes

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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