Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Кот д’Армор

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Кот д’Армор
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €375 за человека

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Кот д’Армор
В переводе название обозначает «Берег моря», поездка по этому побережью является приятным дополнением к путешествию по Бретани. Со своим административным центром Сен Брие, это побережье еще мало знакомо для русских туристов, в основном оно славится рыбной ловлей, дегустациями гребешков и морепродуктов. Огромное количество туристов привлекает прогулка 👣 на корабле 🛳️ вокруг острова Бреа, остров 🏝️ совсем небольшой, но интересный в плане панорамы и замечательной прогулки с видами на маяки, мельницы и старинные часовни. Это еще одно путешествие, в которое хочется отправится снова и снова!
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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