Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В переводе название обозначает «Берег моря», поездка по этому побережью является приятным дополнением к путешествию по Бретани. Со своим административным центром Сен Брие, это побережье еще мало знакомо для русских туристов, в основном оно славится рыбной ловлей, дегустациями гребешков и морепродуктов. Огромное количество туристов привлекает прогулка 👣 на корабле 🛳️ вокруг острова Бреа, остров 🏝️ совсем небольшой, но интересный в плане панорамы и замечательной прогулки с видами на маяки, мельницы и старинные часовни. Это еще одно путешествие, в которое хочется отправится снова и снова!