Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Своей популярностью город 🏙️ обязан многовековой торговле вином 🍷 и солью. Город Геранда соседствует в 15-ти минутах езды на машине от знаменитого курорта Ля Боль, что находится на Атлантике. По дороге в Геранду можно увидеть огромное количество соляных болотцев, где и происходит кристаллизация соли. Знаменитую соль Геранды можно купить в любом магазине во Франции. Сам укрепленный городок привлекает огромное количество туристов благодаря своему Средневековому празднику, который проходит каждый год весной, радуя посетителей своими костюмированными шествиями, бретонскими танцами на улицах и настоящим пиром в обеденное время. Может быть вам повезет и вы увидите эту красоту!