Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Геранде

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Обзорная экскурсия по Геранде
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Обзорная экскурсия по Геранде
Своей популярностью город 🏙️ обязан многовековой торговле вином 🍷 и солью. Город Геранда соседствует в 15-ти минутах езды на машине от знаменитого курорта Ля Боль, что находится на Атлантике. По дороге в Геранду можно увидеть огромное количество соляных болотцев, где и происходит кристаллизация соли. Знаменитую соль Геранды можно купить в любом магазине во Франции. Сам укрепленный городок привлекает огромное количество туристов благодаря своему Средневековому празднику, который проходит каждый год весной, радуя посетителей своими костюмированными шествиями, бретонскими танцами на улицах и настоящим пиром в обеденное время. Может быть вам повезет и вы увидите эту красоту!
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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