Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Настоящая «жемчужина» Атлантического океана это остров 🏝️ Нуармутье. По-другому его называют остров с двумя лицами: с одной стороны схожий со Средиземноморьем (пляжи, климат, флора и фауна), с другой стороны — маленькая Голландия с рыболовецкими судами и дюнами. Особенно впечатляет дорога на остров по океану во время отлива (пассаж длиной 4 км, по бетонированной дороге). Планировать поездку нужно лучше всего на один день, чтобы полностью насладиться красотами этого места.