  1. Франция
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Нуармутье

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Обзорная экскурсия по Нуармутье
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €128 за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Нуармутье
Настоящая «жемчужина» Атлантического океана это остров 🏝️ Нуармутье. По-другому его называют остров с двумя лицами: с одной стороны схожий со Средиземноморьем (пляжи, климат, флора и фауна), с другой стороны — маленькая Голландия с рыболовецкими судами и дюнами. Особенно впечатляет дорога на остров по океану во время отлива (пассаж длиной 4 км, по бетонированной дороге). Планировать поездку нужно лучше всего на один день, чтобы полностью насладиться красотами этого места.
Начало и место завершения
🚩 Nantes

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Ванну
107
1 час
Обзорная экскурсия по Ванну
Обзорная экскурсия по Клиссону
107
1 час
Обзорная экскурсия по Клиссону
Обзорная экскурсия по Геранде
107
1 час
Обзорная экскурсия по Геранде
Кот д’Армор
375
6 часов
Кот д’Армор
Берег Розового гранита.
375
6 часов
Берег Розового гранита.
Финистер
375
6 часов
Финистер