Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Будучи в прошлом второй резиденцией Бретонских герцогов, старинный укрепленный город 🏙️ Ванн с башнями и узкими улочками сохранил свою самобытность до наших дней. Украшенный садами, он является городом »трех цветков». Если же Вы хотите отведать бретонскую кухню 🥧, то места удачнее Вам не найти во всей Бретани. Старый город приглашает своих посетителей совершить покупки в модных бутиках, и Вы не останетесь равнодушными к гостеприимству этого города. Ванн интересен в плане разнообразия визита: небольшое путешествие по Морбиянскому заливу вдохнет в вас новые силы, а прогулка 👣 в атмосфере Средневекового города поразит ваше воображение и Вам не захочется с ним расставаться надолго…