Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Ванну

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Обзорная экскурсия по Ванну
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Обзорная экскурсия по Ванну
Будучи в прошлом второй резиденцией Бретонских герцогов, старинный укрепленный город 🏙️ Ванн с башнями и узкими улочками сохранил свою самобытность до наших дней. Украшенный садами, он является городом »трех цветков». Если же Вы хотите отведать бретонскую кухню 🥧, то места удачнее Вам не найти во всей Бретани. Старый город приглашает своих посетителей совершить покупки в модных бутиках, и Вы не останетесь равнодушными к гостеприимству этого города. Ванн интересен в плане разнообразия визита: небольшое путешествие по Морбиянскому заливу вдохнет в вас новые силы, а прогулка 👣 в атмосфере Средневекового города поразит ваше воображение и Вам не захочется с ним расставаться надолго…
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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