Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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В дебрях волшебного леса, Броселианд.

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
В дебрях волшебного леса, Броселианд.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €321 за человека

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В дебрях волшебного леса, Броселианд.
Чаще всего имя этого леса связано с волшебником Мерлином, феей Морган, Рыцарями Круглого стола, а если совсем просто, то с бретонскими сказками и легендами. Стоя в окруженном сказочным волшебством Броселианде, дух Бретани чувствуешь намного более отчетливо, чем бродя по ее неприветливому изрезанному побережью, тревожимому серыми беспощадными северными морями, или по вересковым пустошам, где до сих пор в беспорядке стоят памятники, сохранившиеся со времен далекого языческого прошлого. Дело в том, что именно в этом лесу 🌲 происходит действие большинства легенд о короле Артуре, которому посвящены тысячи историй, рассказываемых в этой стране. Подобно Васу, он верил в то, что нашел если не чудеса эльфов, то, по крайней мере, почву для фантазий, породивших многие легенды о Броселианде. Находясь неподалеку от города Рен, столицы ⭐️ региона Бретань, это место завораживает любого путника. По преданиям здесь находится могила Мерлина, колдовское озеро феи Морган, да и сама природа кажется неприступной и красивой. Это просто выдумки для туристов? Судить только вам, но после нашего визита.
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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