Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Чаще всего имя этого леса связано с волшебником Мерлином, феей Морган, Рыцарями Круглого стола, а если совсем просто, то с бретонскими сказками и легендами. Стоя в окруженном сказочным волшебством Броселианде, дух Бретани чувствуешь намного более отчетливо, чем бродя по ее неприветливому изрезанному побережью, тревожимому серыми беспощадными северными морями, или по вересковым пустошам, где до сих пор в беспорядке стоят памятники, сохранившиеся со времен далекого языческого прошлого. Дело в том, что именно в этом лесу 🌲 происходит действие большинства легенд о короле Артуре, которому посвящены тысячи историй, рассказываемых в этой стране. Подобно Васу, он верил в то, что нашел если не чудеса эльфов, то, по крайней мере, почву для фантазий, породивших многие легенды о Броселианде. Находясь неподалеку от города Рен, столицы ⭐️ региона Бретань, это место завораживает любого путника. По преданиям здесь находится могила Мерлина, колдовское озеро феи Морган, да и сама природа кажется неприступной и красивой. Это просто выдумки для туристов? Судить только вам, но после нашего визита.