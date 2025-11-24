Словно аристократы, устроите променады по набережным и садам, посетите городок
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Ницца
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Затем отправимся гулять по роскошной Ницце — одному из главных курортов Лазурного Берега. Неспешно пройдём по Английской набережной, поговорим о современном искусстве в тени городского парка, на извилистых улочках познакомимся с итальянским наследием. Завершим день ужином в старейшем рыбном ресторане города, окружённом колоритными рыбацкими лодками.
Грас, Мужен, Канны
В первой половине дня доберёмся в колыбель французской парфюмерии — город Грас, где происходило действие романа «Парфюмер. История одного убийцы». Посетим производство и узнаем все секреты изготовления духов. Исследуем старый центр, с высоты которого открывается головокружительная панорама, и рассмотрим творения Рубенса в кафедральном соборе Нотр-Дам-дю-Пюи.
Переместимся в Мужен, где последние 12 лет жизни провёл Пабло Пикассо, и заглянем в творческие мастерские. Завершим день в Каннах: перекусим и устроим променад по набережной Круазет.
Монако, Монте-Карло, Эз
Сегодня посетим княжество Монако. Начнём со столицы: осмотрим дворец Альбера II и узнаем о тайнах и интригах высочайших светских кругов. Проедем по трассе «Формулы-1» и сможем испытать удачу в казино Монте-Карло. Заглянем в деревушку Эз, чтобы пообедать с панорамным видом и прогуляться по экзотическому саду.
Сан-Ремо, Генуя
После завтрака пересечём итальянскую границу. Первым на нашем пути будет Сан-Ремо, в котором утончённые здания утопают в пышной растительности, а вдоль лазурных вод Средиземного моря тянутся бесконечные золотые пляжи. Мы изучим основные достопримечательности и пообедаем. Затем прибудем в Геную, разместимся в номерах и немного отдохнём, а вечером пройдёмся по улочкам в мерцающих огнях.
Милан
Утром поедем в великолепный Милан с его изящной архитектурой и особой жизненной философией. Устроим пешеходную экскурсию по главным локациям и посетим музей театра Ла Скала, в коллекции которого собраны картины, старинные музыкальные инструменты, письма, автографы и многие другие раритеты. Во второй половине дня побываем в большом аутлете, где будет достаточно времени для шопинга. Вечером доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|€6380
|Детский билет (до 12 лет)
|€5460
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом (с возможным дубляжом на английский, итальянский, французский или немецкий языки)
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ниццу и обратно в ваш город из Милана
- Обеды и ужины
- Виза
- Тур состоится при участии минимум 2 человек