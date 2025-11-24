Мои заказы

Эстетично и аристократично: своей компанией по Франции, Монако и Италии

Побывать в городе «Парфюмера», узнать интриги княжеского двора и увидеть раритеты театра Ла Скала
Погрузитесь в мир роскоши, изящной архитектуры и бескрайних далей Средиземного моря. Вы проедете вдоль Лазурного Берега, протянувшегося во Франции и Монако.

Словно аристократы, устроите променады по набережным и садам, посетите городок
из романа «Парфюмер», узнаете секреты производства дорогих духов и интриги высочайших светских кругов.

Побываете в Итальянской Ривьере: изучите утончённый фешенебельный курорт Сан-Ремо и старинный порт Геную. И завершите путешествие в окружении готических шпилей и театральных раритетов помпезного Милана.

Ближайшие даты:
24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя28
ноя29
ноя30
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Ницца

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Затем отправимся гулять по роскошной Ницце — одному из главных курортов Лазурного Берега. Неспешно пройдём по Английской набережной, поговорим о современном искусстве в тени городского парка, на извилистых улочках познакомимся с итальянским наследием. Завершим день ужином в старейшем рыбном ресторане города, окружённом колоритными рыбацкими лодками.

НиццаНиццаНиццаНиццаНиццаНицца
2 день

Грас, Мужен, Канны

В первой половине дня доберёмся в колыбель французской парфюмерии — город Грас, где происходило действие романа «Парфюмер. История одного убийцы». Посетим производство и узнаем все секреты изготовления духов. Исследуем старый центр, с высоты которого открывается головокружительная панорама, и рассмотрим творения Рубенса в кафедральном соборе Нотр-Дам-дю-Пюи.

Переместимся в Мужен, где последние 12 лет жизни провёл Пабло Пикассо, и заглянем в творческие мастерские. Завершим день в Каннах: перекусим и устроим променад по набережной Круазет.

Грас, Мужен, КанныГрас, Мужен, КанныГрас, Мужен, КанныГрас, Мужен, Канны
3 день

Монако, Монте-Карло, Эз

Сегодня посетим княжество Монако. Начнём со столицы: осмотрим дворец Альбера II и узнаем о тайнах и интригах высочайших светских кругов. Проедем по трассе «Формулы-1» и сможем испытать удачу в казино Монте-Карло. Заглянем в деревушку Эз, чтобы пообедать с панорамным видом и прогуляться по экзотическому саду.

Монако, Монте-Карло, ЭзМонако, Монте-Карло, ЭзМонако, Монте-Карло, ЭзМонако, Монте-Карло, Эз
4 день

Сан-Ремо, Генуя

После завтрака пересечём итальянскую границу. Первым на нашем пути будет Сан-Ремо, в котором утончённые здания утопают в пышной растительности, а вдоль лазурных вод Средиземного моря тянутся бесконечные золотые пляжи. Мы изучим основные достопримечательности и пообедаем. Затем прибудем в Геную, разместимся в номерах и немного отдохнём, а вечером пройдёмся по улочкам в мерцающих огнях.

Сан-Ремо, ГенуяСан-Ремо, ГенуяСан-Ремо, ГенуяСан-Ремо, Генуя
5 день

Милан

Утром поедем в великолепный Милан с его изящной архитектурой и особой жизненной философией. Устроим пешеходную экскурсию по главным локациям и посетим музей театра Ла Скала, в коллекции которого собраны картины, старинные музыкальные инструменты, письма, автографы и многие другие раритеты. Во второй половине дня побываем в большом аутлете, где будет достаточно времени для шопинга. Вечером доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

МиланМиланМиланМилан

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет€6380
Детский билет (до 12 лет)€5460
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом (с возможным дубляжом на английский, итальянский, французский или немецкий языки)
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ниццу и обратно в ваш город из Милана
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Тур состоится при участии минимум 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ниццы, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Милана, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Ницце
Провела экскурсии для 658 туристов
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
