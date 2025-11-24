В первой половине дня доберёмся в колыбель французской парфюмерии — город Грас, где происходило действие романа «Парфюмер. История одного убийцы». Посетим производство и узнаем все секреты изготовления духов. Исследуем старый центр, с высоты которого открывается головокружительная панорама, и рассмотрим творения Рубенса в кафедральном соборе Нотр-Дам-дю-Пюи.

Переместимся в Мужен, где последние 12 лет жизни провёл Пабло Пикассо, и заглянем в творческие мастерские. Завершим день в Каннах: перекусим и устроим променад по набережной Круазет.