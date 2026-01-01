Лазурный берег в мини-группе - Монако и Французская Ривьера: Ницца, Монте-Карло и деревушка Эз
Полюбоваться архитектурой и морскими панорамами, заглянуть на парфюмерную фабрику и в казино
Начало: Ницца, 18:00 (возможна встреча в любое время по до...
1 апр в 18:00
29 апр в 18:00
€2900 за человека
Эстетично и аристократично: своей компанией по Франции, Монако и Италии
Побывать в городе «Парфюмера», узнать интриги княжеского двора и увидеть раритеты театра Ла Скала
Начало: Аэропорт Ниццы, точное время - по договорённости
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
€6380 за человека
La vie est belle: премиум-тур по Лазурному берегу Франции в мини-группе с дегустациями
Побывать в 4 городах, попробовать сыры и вино и увидеть виллу Ротшильдов
Начало: Аэропорт Ниццы, с 9:00, возможно прибытие в течени...
2 мар в 08:00
9 мар в 08:00
€3200 за человека
