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Прогулка по Бельвилю

5
1 отзыв
Ольга Ж.
Ольга Ж. – Гид из Парижа
Эта экскурсия ⛳ идеально подходит для тех, кто уже видел главные достопримечательности 🏛️ Парижа.

Наша прогулка 👣 начнется на кладбище, которое является еще и огромным музеем надгробной скульптуры.

После него мы отправимся гулять по уютным улочкам города, рассматривать стены, украшенные граффити, наслаждаться видом на Париж, который открывается с бельведера парка Бельвиль, а также попробуем французские деликатесы на местном базаре.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €40 за человека

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Прогулка по Бельвилю
Прогулка по Бельвилю

Что вы увидите

  • Кладбище Пер-Лашез
  • Улицы и переулки 20 округа
  • Театр Менильмонтан
  • Бельведер парка Бельвиль
  • Граффити на стенах улиц
Эта прогулка 👣 для тех, кто уже знаком с культовыми памятниками Парижа, и хочет больше узнать о реальной, сегодняшней жизни этого города, посетить не помпезные, а жилые кварталы с их небольшими базарами, где можно попробовать разные сорта сыра, и барами, где можно отведать вина. Любители стрит арта найдут здесь для себя много интересного И еще, я приведу вас туда, откуда открывается замечательный вид на Париж.
Мы начнем прогулку с кладбища Пер-Лашез, пересечем его по центру, не отклоняясь от маршрута, поскольку это кладбище заслуживает особой экскурсии 🧭. Затем мы пройдем и по оживленным улицам с магазинами и ресторанами, и по улице, где со стен зданий на вас смотрят хищные звери и манят прекрасные цветы, созданные местными художниками, и по тихим зеленым переулкам. Полюбуемся видом Парижа с бельведера парка. А еще нас ждет улица Денуайе со своим стрит артом, и многое другое...
Что входит
  • Услуги гида
  • Бокал вина или кофе
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Метро Филипп Огюст (métro Philippe Auguste)
Место завершения
🏁 Метро Бельвиль ( métro Belleville)
Прогулка по Бельвилю
Прогулка по Бельвилю
Прогулка по Бельвилю
Прогулка по Бельвилю
Прогулка по Бельвилю
Прогулка по Бельвилю
Прогулка по Бельвилю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Ж.
Ольга Ж.
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1 отзыв оставили туристы

Ольга Ж. проводит ещё 3 экскурсии

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