Эта прогулка 👣 для тех, кто уже знаком с культовыми памятниками Парижа, и хочет больше узнать о реальной, сегодняшней жизни этого города, посетить не помпезные, а жилые кварталы с их небольшими базарами, где можно попробовать разные сорта сыра, и барами, где можно отведать вина. Любители стрит арта найдут здесь для себя много интересного И еще, я приведу вас туда, откуда открывается замечательный вид на Париж.

Мы начнем прогулку с кладбища Пер-Лашез, пересечем его по центру, не отклоняясь от маршрута, поскольку это кладбище заслуживает особой экскурсии 🧭. Затем мы пройдем и по оживленным улицам с магазинами и ресторанами, и по улице, где со стен зданий на вас смотрят хищные звери и манят прекрасные цветы, созданные местными художниками, и по тихим зеленым переулкам. Полюбуемся видом Парижа с бельведера парка. А еще нас ждет улица Денуайе со своим стрит артом, и многое другое...