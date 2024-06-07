Елисейские поля – экскурсии в Париже

Найдено 12 экскурсий в категории «Елисейские поля» в Париже на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
340 отзывов
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
155 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Париж Сергея Дягилева: авторская экскурсия по местам «Ballets Russes»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Золотой треугольник Парижа: мода и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотой треугольник Парижа: мода и история
Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа
Начало: От СТ.М. George V
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
180 за всё до 5 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
278 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
41 за человека
Автомобильная экскурсия по Парижу
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Париж Прекрасной эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Париж Прекрасной эпохи
Погрузиться в золотые времена жизни города и раскрыть его парадную сторону с профессиональным гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • G
    GALINA
    25 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
  • Л
    Любовь
    22 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Парижу
    Отлична экскурсия) очень интересно и понятно. Спасибо Людмиле, показала нам Париж во всей его красоте.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу
    Очень понравилась экскурсовод Валерия! Тут же записались на вторую экскурсию к ней же. Рассказывает интересно, очень живая речь, мы в восторге!
  • М
    Марина
    18 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Парижу
    Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод - Людмила. Она не
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    загружала нас излишними историческими фактами, которые все равно не запоминаются. Хотя вы точно запомните три самые важные даты из истории Парижа, если сходите на данную экскурсию. А попутно узнаете много историй из жизни Парижа. Например, где учатся дети Водяновой, где можно попробовать лучший макарон в городе и многое другое. Рекомендую🙌

    Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
    Нам все понравилось Людмила излучала энергию и радость заражая хорошим настроением всех нас. Много полезной и интересной информации. Очень хорошая экскурсия для общего ознакомления с городом Спасибо большое
  • И
    Инна
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Елисейские поля»

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  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Елисейские поля" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 25 до 400. Туристы уже оставили гидам 755 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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