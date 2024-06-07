1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€54 за человека
Индивидуальная
2 часа
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€155 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes»
Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио
Начало: На Place de la Reine Astrid
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотой треугольник Парижа: мода и история
Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа
Начало: От СТ.М. George V
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
€41 за человека
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж Прекрасной эпохи
Погрузиться в золотые времена жизни города и раскрыть его парадную сторону с профессиональным гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- ААндрей4 июня 2024Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
- ООксана28 мая 2024Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
- GGALINA25 мая 2024Всё понравилось! Советую пользоваться услугами этой компании
- ЛЛюбовь22 мая 2024Отлична экскурсия) очень интересно и понятно. Спасибо Людмиле, показала нам Париж во всей его красоте.
- ТТатьяна20 мая 2024Очень понравилась экскурсовод Валерия! Тут же записались на вторую экскурсию к ней же. Рассказывает интересно, очень живая речь, мы в восторге!
- ММарина18 мая 2024Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод - Людмила. Она не
- ЮЮлия12 мая 2024Нам все понравилось Людмила излучала энергию и радость заражая хорошим настроением всех нас. Много полезной и интересной информации. Очень хорошая экскурсия для общего ознакомления с городом Спасибо большое
- ИИнна11 мая 2024Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Елисейские поля»
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