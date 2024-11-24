Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошь и простота Шампани
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
Начало: Около ж/д вокзала Реймса
Завтра в 11:00
28 апр в 11:00
€1000 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Реймcский собор
Изучить шедевр французской готики и место коронации монархов
Начало: У собора
Завтра в 12:00
3 мая в 08:30
€160
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Реймс королевский и игристый
Отправиться в историко-энологическое путешествие и научиться пить шампанское
Начало: У железнодорожного вокзала
28 апр в 10:30
30 апр в 10:30
€500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья24 ноября 2024Отличная экскурсия, было очень комфортно общаться с Екатериной, легко решили все по формату и времени, Екатерина посоветовала нам заранее купить
- PPavel2 августа 2024Прекрасно, подробно, ненапряжно, маршрут был адаптирован для участников-детей, чтобы им тоже было частично интересно. Узнали очень много подробностей о шампанском и традициях его производства, разнообразили вкусовые впечатления.
- ЭЭдуард Григорьевич30 марта 2024Прекрасная Екатерина волшебно составила нам компанию. Несмотря на дождливую погоду и отсутствие зонтика у гида, мы успели много чего обсудить и
Ответы на вопросы от путешественников по Реймсу в категории «Можно с детьми»
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