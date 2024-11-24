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билеты на поезд (сами в ноябре не догадались бы:), общение с гидом и представителями домов было приятным, открытым, живым, интересным. Жаль, что в тот день у нас было не так много времени, это - повод вернуться). Изюминкой стало, что у Екатерины было с собой всё для сабража, и мы перед отъездом успели открыть таким образом заключительную бутылку шампанского.