Индивидуальные экскурсии в Реймсе с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Реймсе на русском языке, цены от €500. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Роскошь и простота Шампани
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошь и простота Шампани
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
Начало: Около ж/д вокзала Реймса
Завтра в 11:00
26 апр в 11:00
€1000 за всё до 4 чел.
В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: Ежедневно в 09:30.
Завтра в 09:30
3 мая в 09:30
€650 за экскурсию
Реймс королевский и игристый
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Реймс королевский и игристый
Отправиться в историко-энологическое путешествие и научиться пить шампанское
Начало: У железнодорожного вокзала
28 апр в 10:30
30 апр в 10:30
€500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    24 ноября 2024
    Роскошь и простота Шампани
    Отличная экскурсия, было очень комфортно общаться с Екатериной, легко решили все по формату и времени, Екатерина посоветовала нам заранее купить
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    билеты на поезд (сами в ноябре не догадались бы:), общение с гидом и представителями домов было приятным, открытым, живым, интересным. Жаль, что в тот день у нас было не так много времени, это - повод вернуться). Изюминкой стало, что у Екатерины было с собой всё для сабража, и мы перед отъездом успели открыть таким образом заключительную бутылку шампанского.

  • P
    Pavel
    2 августа 2024
    Роскошь и простота Шампани
    Прекрасно, подробно, ненапряжно, маршрут был адаптирован для участников-детей, чтобы им тоже было частично интересно. Узнали очень много подробностей о шампанском и традициях его производства, разнообразили вкусовые впечатления.
  • Э
    Эдуард Григорьевич
    30 марта 2024
    Роскошь и простота Шампани
    Прекрасная Екатерина волшебно составила нам компанию. Несмотря на дождливую погоду и отсутствие зонтика у гида, мы успели много чего обсудить и
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    узнать. Получили много ценных советов куда ещё можно сходить и вообще раскрыли для себя Реймс и Шампанские дома совершенно по-другому. Спасибо Екатерине за терпение, внимание к деталям и ценные советы. Думаю мы вернёмся летом и будем рады повторить!

Ответы на вопросы от путешественников по Реймсу в категории «Индивидуальные»

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  3. Реймс королевский и игристый
Сколько стоит экскурсия по Реймсу в апреле 2025
Сейчас в Реймсе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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