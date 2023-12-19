Выбирайте и другие экскурсии в Реймсе

На родине игристого вина я хочу показать контраст между фееричным напитком-праздником и необыкновенно душевной Шампанью. Вы посетите два концептуально разных места: шампанский дом с мировым именем и частное хозяйство. Узнаете, как создают сложные деликатные вина, в чем уникальность местного терруара и какова роль мастерства винодела в работе с лозой.

Описание экскурсии

Знакомство с винной культурой региона

В 2015 года виноградники Шампани были внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. В поездке я расскажу, в чем состоит уникальность местного винограда — гордости виноделов и достояния человечества. Вы познакомитесь со значением французских слов «вандаж», «ремюаж», «ассамбляж», «дегоржаж». Узнаете об особенностях каждого из сортов винограда, используемого для производства шампанского. Побываете в очаровательных деревушках и насладитесь атмосферой этого красивого региона.

Всемирно известные шампанские дома

Несмотря на то, что в Шампани порядка 400 винных домов, даже преданные ценители шампанского назовут от силы 20. Это и есть те самые, великие дома, завоевавшие мир. В зависимости от дня экскурсии и ваших предпочтений я предложу на выбор и включу в программу посещение одного из них: Moet&Chandon, Veuve Cliquot, Ruinart, Mercier, Taittinger, Bollinger. Чтобы вы еще лучше узнали историю своего любимого шампанского и увидели всю кухню изнутри.

Семейные хозяйства

Во второй части путешествия я отвезу вас в гости к частному виноделу, который, имея собственный виноградник, не продает виноград крупным домам, а «колдует» над своим особенным продуктом. Их называют рекольтанами (это значит, что 95% винограда должно быть с собственного терруара). Так вы познакомитесь с бутиковым подходом к производству, узнаете об искусстве работать с лозой, роли мастерства винодела в том, чтобы придать выраженную индивидуальность винам.

Организационные детали