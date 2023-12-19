Выбирайте и другие экскурсии в Реймсе

Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
На родине игристого вина я хочу показать контраст между фееричным напитком-праздником и необыкновенно душевной Шампанью. Вы посетите два концептуально разных места: шампанский дом с мировым именем и частное хозяйство.
Узнаете, как создают сложные деликатные вина, в чем уникальность местного терруара и какова роль мастерства винодела в работе с лозой.
В 2015 года виноградники Шампани были внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. В поездке я расскажу, в чем состоит уникальность местного винограда — гордости виноделов и достояния человечества. Вы познакомитесь со значением французских слов «вандаж», «ремюаж», «ассамбляж», «дегоржаж». Узнаете об особенностях каждого из сортов винограда, используемого для производства шампанского. Побываете в очаровательных деревушках и насладитесь атмосферой этого красивого региона.
Всемирно известные шампанские дома
Несмотря на то, что в Шампани порядка 400 винных домов, даже преданные ценители шампанского назовут от силы 20. Это и есть те самые, великие дома, завоевавшие мир. В зависимости от дня экскурсии и ваших предпочтений я предложу на выбор и включу в программу посещение одного из них: Moet&Chandon, Veuve Cliquot, Ruinart, Mercier, Taittinger, Bollinger. Чтобы вы еще лучше узнали историю своего любимого шампанского и увидели всю кухню изнутри.
Семейные хозяйства
Во второй части путешествия я отвезу вас в гости к частному виноделу, который, имея собственный виноградник, не продает виноград крупным домам, а «колдует» над своим особенным продуктом. Их называют рекольтанами (это значит, что 95% винограда должно быть с собственного терруара). Так вы познакомитесь с бутиковым подходом к производству, узнаете об искусстве работать с лозой, роли мастерства винодела в том, чтобы придать выраженную индивидуальность винам.
Организационные детали
Обратите внимание: в одних всемирно известных домах экскурсии проводят только местные гиды (на английском и французском), в других можно воспользоваться аудиогидом на русском языке. В первом случае синхронный перевод невозможен, чтобы не мешать слушать другим участникам.
Посещение шампанского дома, бутикового винодела и обед оплачиваются отдельно (стоимость варьируется от 70 до 150 евро на человека).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ж/д вокзала Реймса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Реймсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 176 туристов
Я москвичка и вообще всю жизнь считала себя абсолютным человеком мегаполиса, но так сложилось, что влюбилась и переехала в Реймс, а переехав, влюбилась в Реймс и его окрестности:-) У меня читать дальшеуменьшить
основное гуманитарное образование, дополнительное маркетинговое и «алкогольное»; я закончила винные курсы Энотрия и работала 4 года в винной индустрии, так что знакома с виноделами и винными хозяйствами. С удовольствием посоветую красивые места в округе, при желании могу рассказать о разных домах Шампани и помочь определиться с выбором, куда идти и за какими впечатлениями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Таисия
Это было незабываемое путешествие! Екатерина невероятно чуткий гид, влюбленный в свое дело. За один день мы успели посетить два винных дома: один - промышленного масштаба, дом мадам Помери, второй, по читать дальшеуменьшить
маршруту, была частная «домашняя» винодельня. Эстетичные локации, интересный экскурс, вкусные дегустации! Мы открыли для себя историю, душу, самый «цимус». Отдельные лучи любви, добра - конечно же Екатерине, гиду! Ее любовь к делу чувствуется сразу! Она была бережным и заботливым проводником для нас в этом путешествии! Хочу еще отметить, что Екатерина помогла нам с построением маршрута и всей логистикой в целом! С ее помощью были куплены билеты на поезд в направлении Париж-Рейсс, а также на обратный путь. Очень надеемся на скорую новую встречу с Катей, ведь еще столько неизведанных погребов для на. осталось в этом, очень «игристом» регионе, с говорящим названием Шампань
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С
Софья
Отличная экскурсия, было очень комфортно общаться с Екатериной, легко решили все по формату и времени, Екатерина посоветовала нам заранее купить билеты на поезд (сами в ноябре не догадались бы:), общение читать дальшеуменьшить
с гидом и представителями домов было приятным, открытым, живым, интересным. Жаль, что в тот день у нас было не так много времени, это - повод вернуться). Изюминкой стало, что у Екатерины было с собой всё для сабража, и мы перед отъездом успели открыть таким образом заключительную бутылку шампанского.
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А
Александра
Очень понравилась экскурсия с Катей, от Парижа до реймса всего 40 мин на поезде, но дальше без машины мы бы не увидели большей части региона, поэтому удобно что Катя нас читать дальшеуменьшить
встретила на машине, отвезла по виноградникам и деревенькам, познакомила с местным виноделом, далее мы заехали в несколько больших именитых домов, но в итоге шампанское от местного винодела понравилась даже больше) также успели немного познакомиться с сами реймсом, о котором Катя тоже очень много знает) рекомендую
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Е
Елена
Экскурсия с Екатериной очень понравилась. Мы много говорили о виноделии,об истории и культуре региона Шампань. Увидели чудесную природу,познакомились с семьёй виноделов и попробовали несколько видов шампанского. Спасибо Екатерине за подробный рассказ и увиденное великолепие виноградников,погребов. местных достопримечательностей и конечно вкуснейшие шампанское. Надеюсь что ещё обязательно встретимся и поедем вместе на другие экскурсии.
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W
Wal
Экскурсия нам очень понравилась! Мы посетили две совершенно разные винодельни - небольшую семейную и довольно крупную, с большими объемами производства. Было интересно посмотреть разницу, узнать семейные тайны производства, посмотреть как рождается самый благородный напиток. Мы побывали на виноградниках, посмотрели из каких сортов винограда делают шампанское. Экскурсия была очень познавательная и интересная! Рекомендую!!!
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Э
Эдуард Григорьевич
Прекрасная Екатерина волшебно составила нам компанию. Несмотря на дождливую погоду и отсутствие зонтика у гида, мы успели много чего обсудить и узнать. Получили много ценных советов куда ещё можно сходить и вообще раскрыли для себя Реймс и Шампанские дома совершенно по-другому. Спасибо Екатерине за терпение, внимание к деталям и ценные советы. Думаю мы вернёмся летом и будем рады повторить!