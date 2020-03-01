Выбирайте и другие экскурсии в Реймсе

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Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
На родине игристого вина я хочу показать контраст между фееричным напитком-праздником и необыкновенно душевной Шампанью.

Вы посетите два концептуально разных места: шампанский дом с мировым именем и частное хозяйство.

Узнаете, как создают сложные деликатные вина, в чем уникальность местного терруара и какова роль мастерства винодела в работе с лозой.
430 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча около ж/д вокзала Реймса
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Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани

Что вас ожидает

Знакомство с винной культурой региона
В 2015 года виноградники Шампани были внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. В поездке я расскажу, в чем состоит уникальность местного винограда — гордости виноделов и достояния человечества. Вы познакомитесь со значением французских слов «вандаж», «ремюаж», «ассамбляж», «дегоржаж». Узнаете об особенностях каждого из сортов винограда, используемого для производства шампанского. Побываете в очаровательных деревушках и насладитесь атмосферой этого красивого региона.

Всемирно известные шампанские дома
Несмотря на то, что в Шампани порядка 400 винных домов, даже преданные ценители шампанского назовут от силы 20. Это и есть те самые, великие дома, завоевавшие мир. В зависимости от дня экскурсии и ваших предпочтений я предложу на выбор и включу в программу посещение одного из них: Moet&Chandon, Veuve Cliquot, Ruinart, Mercier, Taittinger, Bollinger. Чтобы вы еще лучше узнали историю своего любимого шампанского и увидели всю кухню изнутри.

Семейные хозяйства
Во второй части путешествия я отвезу вас в гости к частному виноделу, который, имея собственный виноградник, не продает виноград крупным домам, а «колдует» над своим особенным продуктом. Их называют рекольтанами (это значит, что 95% винограда должно быть с собственного терруара). Так вы познакомитесь с бутиковым подходом к производству, узнаете об искусстве работать с лозой, роли мастерства винодела в том, чтобы придать выраженную индивидуальность винам.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в одних всемирно известных домах экскурсии проводят только местные гиды (на английском и французском), в других можно воспользоваться аудиогидом на русском языке. В первом случае синхронный перевод невозможен, чтобы не мешать слушать другим участникам.
  • Посещение шампанского дома, бутикового винодела и обед оплачиваются отдельно (стоимость варьируется от 70 до 150 евро на человека).
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани
Роскошь и простота Шампани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около ж/д вокзала Реймса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Я москвичка и вообще всю жизнь считала себя абсолютным человеком мегаполиса, но так сложилось, что влюбилась и переехала в Реймс, а переехав, влюбилась в Реймс и его окрестности :-) У меня основное гуманитарное образование, дополнительное маркетинговое и «алкогольное»; я закончила винные курсы Энотрия и работала 4 года в винной индустрии, так что знакома с виноделами и винными хозяйствами. С удовольствием посоветую красивые места в округе, при желании могу рассказать о разных домах Шампани и помочь определиться с выбором, куда идти и за какими впечатлениями.
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