Индивидуальная
до 7 чел.
Реймсский собор
Изучить шедевр французской готики и место коронации монархов
Начало: У собора
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от €170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Реймс королевский и игристый
Отправиться в историко-энологическое путешествие и научиться пить шампанское
Начало: У железнодорожного вокзала
12 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от €625 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошь и простота Шампани
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
Начало: Около ж/д вокзала Реймса
3 сен в 11:00
4 сен в 11:00
от €1000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: Ежедневно в 09:30.
€650 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Реймсу
Самые популярные экскурсии в Реймсе
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Сколько стоит экскурсия по Реймсу в августе 2026
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