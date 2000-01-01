Все экскурсии в Реймсе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Реймсе – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Реймсе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€75
за 1-10 чел.
Эперне — прогулка по столице шампанского
Легкое историческое путешествие по городу, где разместились мировые шампанские дома
Индивидуальная экскурсия
5ч
€430
за 1-4 чел.
Роскошь и простота Шампани
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€157
за 1-6 чел.
Влюбиться в Реймс, город французских королей!
Емкая и насыщенная экскурсия по достопримечательностям города, где 1000 лет короновались монархи