Найдено 4 экскурсии в Реймсе на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 1.5 часа 12 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Реймсский собор Изучить шедевр французской готики и место коронации монархов Начало: У собора от €170 за всё до 7 чел. На машине 6 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Реймс королевский и игристый Отправиться в историко-энологическое путешествие и научиться пить шампанское Начало: У железнодорожного вокзала от €625 за всё до 4 чел. На машине 6 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Роскошь и простота Шампани Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам Начало: Около ж/д вокзала Реймса от €1000 за всё до 4 чел. 8 часов Индивидуальная до 4 чел. В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия Начало: От вашего отеля в Париже Расписание: Ежедневно в 09:30. €650 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Реймсу Самые популярные экскурсии в Реймсе Реймсский собор; Реймс королевский и игристый; Роскошь и простота Шампани; В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4: Сколько стоит экскурсия по Реймсу в августе 2026 Сейчас в Реймсе можно забронировать 4 экскурсии от 170 до 1000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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