Описание билета В самом Версале наш визит начнется с осмотра дворцового комплекса. Вас ждут все парадные залы дворца, сохранившие свое убранство с XVII века. Именно здесь вечерами проходили знаменитые «апартаменты», на которые собирались толпы придворных, пытаясь перещеголять друг друга нарядами и утонченными манерами. Здесь же короли принимали иностранных монархов и послов. Салоны Геркулеса, Марса, Аполлона, Меркурия не перестают впечатлять публику своими роскошными интерьерами, драпировками и росписями. Кроме парадных апартаментов, во дворце вас также ждут более интимные комнаты: спальня короля, рабочий кабинет монарха. Разумеется, не обойдем стороной знаменитую Зеркальную Галерею. Старинные зеркала Мануфактуры Сен-Гобен, разноцветный мрамор на стенах, люстры и торшеры и фантастический вид на центральную перспективу парка — только ради Зеркальной Галереи стоит ехать в Версаль!

