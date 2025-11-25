Мои заказы

Дворцово парковый комплекс (билет включён) старт из Парижа

Описание билета

В самом Версале наш визит начнется с осмотра дворцового комплекса. Вас ждут все парадные залы дворца, сохранившие свое убранство с XVII века. Именно здесь вечерами проходили знаменитые «апартаменты», на которые собирались толпы придворных, пытаясь перещеголять друг друга нарядами и утонченными манерами. Здесь же короли принимали иностранных монархов и послов. Салоны Геркулеса, Марса, Аполлона, Меркурия не перестают впечатлять публику своими роскошными интерьерами, драпировками и росписями. Кроме парадных апартаментов, во дворце вас также ждут более интимные комнаты: спальня короля, рабочий кабинет монарха. Разумеется, не обойдем стороной знаменитую Зеркальную Галерею. Старинные зеркала Мануфактуры Сен-Гобен, разноцветный мрамор на стенах, люстры и торшеры и фантастический вид на центральную перспективу парка — только ради Зеркальной Галереи стоит ехать в Версаль!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Среда - Ch. de Gaulle - Etoile, Воскресенье - M. Anvers
Завершение: Среда - Ch. de Gaulle - Etoile Воскресенье - M. Anvers
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

