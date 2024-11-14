Драгоценные сады Версаля: аудиопрогулка (билеты не включены)

Погулять по любимым тропам французских королей и изучить в деталях архитектурно-ландшафтный комплекс
Версаль — самый популярный в Европе дворцово-парковый ансамбль.

В своём темпе, обходя стандартные маршруты, вы исследуете зелёные лабиринты парка в парижском пригороде. Узнаете историю его создания и поймёте, на что уходило до четверти бюджета всей Франции. Раскроете символику фонтанов. Услышите о деталях королевского быта. И всё это с помощью приложения на смартфоне.
Драгоценные сады Версаля: аудиопрогулка (билеты не включены)
Драгоценные сады Версаля: аудиопрогулка (билеты не включены)
Драгоценные сады Версаля: аудиопрогулка (билеты не включены)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание аудиогида

  • Гуляя по популярным и неожиданным местам парка, вы узнаете, почему Версаль считают символом единства французской нации
  • Изучите аллегорические скульптуры и выясните, откуда поступает вода для многочисленных фонтанов парка
  • Узнаете, кого называли «королём садовников и садовником королей»
  • Увидите излюбленные уголки королей Франции
  • Оцените разнообразие стилей барокко и классицизма, где есть и торжественность, и элегантный уют
  • Аудиогид расскажет, что пили на коронации, что заменяло снег на санных прогулках фаворитки Людовика XIV
  • А ещё вы раскроете секрет изобретения Клода Перро, брата знаменитого сказочника

В программе аудиоэкскурсии:

  • Министерский двор — это первый пункт маршрута по Версалю. Вы увидите величественные здания, где работали министры французского короля
  • Мраморный двор. Впечатляет красотой и роскошью. Здесь вы рассмотрите скульптуры и фонтаны, созданные лучшими мастерами своего времени
  • Большой канал, протянувшийся через сады Версаля. Служит не только украшением комплекса, но и местом для прогулок и отдыха. Вы услышите историю создания кусочка Венеции под небом Франции
  • Фонтан Флоры. Один из самых известных фонтанов Версаля, увенчанный статуей богини Флоры. Символизирует плодородие и процветание
  • Бассейн Сатурна. Ещё один великолепный фонтан со статуями мифологических персонажей. Расположен в живописном месте и является популярным местом для фотосессий
  • Водный партер. Участок садов, оформленный в виде водного каскада. Создаёт ощущение гармонии и баланса между природой и архитектурой
    Королевская аллея. Широкая дорога, ведущая от дворца к Большому каналу. Служила местом для торжественных процессий и парадов

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в Версальский парк — €24–32 в зависимости от сезона.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€8
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в дворцово-парковый ансамбль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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