Версаль — самый популярный в Европе дворцово-парковый ансамбль.
В своём темпе, обходя стандартные маршруты, вы исследуете зелёные лабиринты парка в парижском пригороде. Узнаете историю его создания и поймёте, на что уходило до четверти бюджета всей Франции. Раскроете символику фонтанов. Услышите о деталях королевского быта. И всё это с помощью приложения на смартфоне.
В своём темпе, обходя стандартные маршруты, вы исследуете зелёные лабиринты парка в парижском пригороде. Узнаете историю его создания и поймёте, на что уходило до четверти бюджета всей Франции. Раскроете символику фонтанов. Услышите о деталях королевского быта. И всё это с помощью приложения на смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание аудиогида
- Гуляя по популярным и неожиданным местам парка, вы узнаете, почему Версаль считают символом единства французской нации
- Изучите аллегорические скульптуры и выясните, откуда поступает вода для многочисленных фонтанов парка
- Узнаете, кого называли «королём садовников и садовником королей»
- Увидите излюбленные уголки королей Франции
- Оцените разнообразие стилей барокко и классицизма, где есть и торжественность, и элегантный уют
- Аудиогид расскажет, что пили на коронации, что заменяло снег на санных прогулках фаворитки Людовика XIV
- А ещё вы раскроете секрет изобретения Клода Перро, брата знаменитого сказочника
В программе аудиоэкскурсии:
- Министерский двор — это первый пункт маршрута по Версалю. Вы увидите величественные здания, где работали министры французского короля
- Мраморный двор. Впечатляет красотой и роскошью. Здесь вы рассмотрите скульптуры и фонтаны, созданные лучшими мастерами своего времени
- Большой канал, протянувшийся через сады Версаля. Служит не только украшением комплекса, но и местом для прогулок и отдыха. Вы услышите историю создания кусочка Венеции под небом Франции
- Фонтан Флоры. Один из самых известных фонтанов Версаля, увенчанный статуей богини Флоры. Символизирует плодородие и процветание
- Бассейн Сатурна. Ещё один великолепный фонтан со статуями мифологических персонажей. Расположен в живописном месте и является популярным местом для фотосессий
- Водный партер. Участок садов, оформленный в виде водного каскада. Создаёт ощущение гармонии и баланса между природой и архитектурой
Королевская аллея. Широкая дорога, ведущая от дворца к Большому каналу. Служила местом для торжественных процессий и парадов
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в Версальский парк — €24–32 в зависимости от сезона.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€8
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в дворцово-парковый ансамбль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Версале
Провёл экскурсии для 10282 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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