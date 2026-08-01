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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль - не только дворец: экскурсия по городу Людовика XIV
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля
Завтра в 09:30
19 авг в 09:30
от €135
€142 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Версаль без публики: эксклюзивный визит в покои короля
Увидеть приватную жизнь французских монархов 18 века вне парадных залов и толпы
Начало: У Министерского двора Версаля
13 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от €495 за всё до 7 чел.
Групповая
Круиз по Сене и дегустация блинов возле Эйфелевой башни
Начало: Пор де ла Бурдоннэ, 75007 Париж, Франция
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 22:00
€25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Версалю
Самые популярные экскурсии в Версале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Версалю в августе 2026
Сейчас в Версале можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 495 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Приглашаем вас на экскурсию по Версалю, где каждый шаг открывает страницы истории. Отправляясь из Парижа, вы сможете насладиться рассказами на русском языке о величайших моментах французской истории. Мы предлагаем вам уникальный опыт – не просто осмотреть Версаль, но и прочувствовать его атмосферу, узнать тайны королевских апартаментов, прогуляться по знаменитым садам. Забронируйте своё приключение уже сегодня, чтобы гарантировать себе место в группе, и поделитесь впечатлениями с друзьями!