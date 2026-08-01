Найдено 3 экскурсии в Версале на русском языке, цены от €25, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 5% 17 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Версаль - не только дворец: экскурсия по городу Людовика XIV Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: На ж/д вокзале Версаля от €135 €142 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 7 чел. Версаль без публики: эксклюзивный визит в покои короля Увидеть приватную жизнь французских монархов 18 века вне парадных залов и толпы Начало: У Министерского двора Версаля от €495 за всё до 7 чел. Круизы 1 час Групповая Круиз по Сене и дегустация блинов возле Эйфелевой башни Начало: Пор де ла Бурдоннэ, 75007 Париж, Франция Расписание: Ежедневно, 10:00 - 22:00 €25 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Версалю Самые популярные экскурсии в Версале Версаль - не только дворец: экскурсия по городу Людовика XIV; Версаль без публики: эксклюзивный визит в покои короля; Круиз по Сене и дегустация блинов возле Эйфелевой башни. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Версалю в августе 2026 Сейчас в Версале можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 495 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5

Приглашаем вас на экскурсию по Версалю, где каждый шаг открывает страницы истории. Отправляясь из Парижа, вы сможете насладиться рассказами на русском языке о величайших моментах французской истории. Мы предлагаем вам уникальный опыт – не просто осмотреть Версаль, но и прочувствовать его атмосферу, узнать тайны королевских апартаментов, прогуляться по знаменитым садам. Забронируйте своё приключение уже сегодня, чтобы гарантировать себе место в группе, и поделитесь впечатлениями с друзьями!