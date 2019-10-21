Все экскурсии в Версале
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Версале – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Версале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1-4 чел.
Многоликий Версаль
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Версаля»
- Отзыв на: Многоликий ВерсальССергей,21 октября 2019Экскурсия полностью соответствует своему названию. Мы познакомились с городом Версалем, его интересной историей