Экскурсии Версаля

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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Версале – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Версале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Многоликий Версаль
Индивидуальная экскурсия
5
1
120
за 1-4 чел.
Многоликий Версаль
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Версаля»

  • Отзыв на: Многоликий Версаль
    С
    Сергей,
    21 октября 2019
    5
    Экскурсия полностью соответствует своему названию. Мы познакомились с городом Версалем, его интересной историей
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