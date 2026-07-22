Осмотрите достопримечательности Парижа с воды во время круиза по Сене и узнайте о них с помощью аудиогида. Отведайте традиционный французский блинчик до или после круиза.
Насладитесь комментариями аудиогида на борту, доступными на 14 языках, которые вы также можете прослушать из приложения на своем смартфоне.
Насладитесь комментариями аудиогида на борту, доступными на 14 языках, которые вы также можете прослушать из приложения на своем смартфоне.
Описание экскурсииПариж с воды — круиз по Сене Начните знакомство с Парижем с расслабляющей прогулки по Сене от Порт-де-ла-Бурдонне у подножия Эйфелевой башни. На борту современного экскурсионного судна можно выбрать место на открытой палубе или в полностью застеклённом нижнем уровне, комфортном в любую погоду. Главные символы Парижа на маршруте Во время круиза перед вами откроются виды на самые известные достопримечательности города: Эйфелеву башню, собор Парижской Богоматери, Лувр, музей Орсе и знаменитые парижские мосты. Для знакомства с историей мест на борту доступен аудиогид на 14 языках, а также приложение для смартфона. До или после круиза попробуйте свежеприготовленные французские блинчики, которые готовят прямо на знаменитой смотровой площадке Трокадеро. Круиз и дегустацию можно посетить в удобном порядке в любое время с 10:00 до 22:00. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, крупногабаритный багаж, багаж и большие сумки.
- Дегустация блинчиков: проходит на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Блинная открыта ежедневно с 10:00 до 23:30.
- Круиз: билеты действительны в течение одного месяца и могут быть использованы в любое время в часы работы компании.
- Аудиогид: доступен через мобильное приложение на 11 языках или через проводные гарнитуры на нижней палубе на 14 языках.
Ежедневно, 10:00 - 22:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Инвалидов
- Музей Орсе
- Остров Сите
- Собор Парижской Богоматери
- Отель-де-Виль
- Лувр
- Площадь Согласия
- Большой дворец
- Эйфелева башня
Что включено
- Круиз по Сене
- Аудиогид
- 1 блин с нутеллой или сахаром
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пор де ла Бурдоннэ, 75007 Париж, Франция
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 10:00 - 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Не допускается: домашние животные, крупногабаритный багаж, багаж и большие сумки
- Дегустация блинчиков: проходит на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Блинная открыта ежедневно с 10:00 до 23:30
- Круиз: билеты действительны в течение одного месяца и могут быть использованы в любое время в часы работы компании
- Аудиогид: доступен через мобильное приложение на 11 языках или через проводные гарнитуры на нижней палубе на 14 языках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
-22%
€19.50 за человека