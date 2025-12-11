Версаль — это не только знаменитый королевский дворец и живописные сады, но и улочки антикваров, ухоженные дома, изысканные бутики, уютные кондитерские и оживленные рынки. Я помогу раскрыть все грани этого удивительного города и понять, что значит «дышать воздухом Версаля».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Версаль изнутри

Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетёров, посетите самый красивый рынок Франции и узнаете, что у него общего с фениксом.

Версальские секреты

Я расскажу, как появился Версаль и какое он имеет отношение к Людовику XIV, известному как «король-солнце». Раскрою историю строительства городских кварталов и поясню, почему Королевский дворец — не единственное шато Версаля. Кроме того, поделюсь паролями и явками местного жителя: где попробовать самые вкусные десерты, по каким улицам погулять и какие еще интересные места посетить.

Организационные детали