Версаль — это не только знаменитый королевский дворец и живописные сады, но и улочки антикваров, ухоженные дома, изысканные бутики, уютные кондитерские и оживленные рынки.
Я помогу раскрыть все грани этого удивительного города и понять, что значит «дышать воздухом Версаля».
Я помогу раскрыть все грани этого удивительного города и понять, что значит «дышать воздухом Версаля».
Описание экскурсии
Версаль изнутри
Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетёров, посетите самый красивый рынок Франции и узнаете, что у него общего с фениксом.
Версальские секреты
Я расскажу, как появился Версаль и какое он имеет отношение к Людовику XIV, известному как «король-солнце». Раскрою историю строительства городских кварталов и поясню, почему Королевский дворец — не единственное шато Версаля. Кроме того, поделюсь паролями и явками местного жителя: где попробовать самые вкусные десерты, по каким улицам погулять и какие еще интересные места посетить.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в самом Версале, куда вы добираетесь самостоятельно
- В эту экскурсию не входит посещение королевского дворца. Мы гуляем по городу, заходим в королевский сад.
- Я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
- Входные билеты во дворцово-парковый комплекс не включены в стоимость: €32/чел., дети до 18 лет бесплатно
- На рынке можно продегустировать вина и морепродукты. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Версаля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Версале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 253 туристов
Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень благодарна гидам Татьяне и Александру за интересную экскурсию по городу Версаль. Раньше я уже была во дворце Версаль и смотрела сады. В этот раз решила посмотреть сам город, где
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V
Thank you so much for your services! It was a pleasure to explore Versailles with you!
Большое вам спасибо за ваши услуги! Было приятно познакомиться с Версалем вместе с вами!
Большое вам спасибо за ваши услуги! Было приятно познакомиться с Версалем вместе с вами!
Виктория
Ответ организатора:
Thank you very much for your feedback! I was glad to meet you and show you the city of Versailles!♥️
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Е
Отличная экскурсия! Спасибо Александру за интересную прогулку. Всем было интересно и понятно. Дедушка пенсионер хорошо слышал и понимал, хотя он плохо слышит. Дети вели себя спокойно и потом смогли пересказать
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Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город, все настолько мило и с шармом. Версаль оказался не только помпезным дворцом и садами)))).
+2
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Действительно, оказывается, Версаль -это не только дворец! Очень интересная экскурсия. Виктория рассказала много интересного, занимательного, показала уголки города, которые так просто можно не заметить. Очень чутко отнеслась к нашим пожеланиям и настроению. Рекомендую наряду с дворцом взять и эту экскурсию по городу, чтобы проникнуться и жизнью самобытного города.
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О
Спасибо Виктории за прекрасную экскурсию. Показала совсем другой Версаль. Помогла с билетами во дворец. Рассказала про все нюансы пребывания во дворце и в парке.
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