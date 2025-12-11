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Версаль - не только дворец: экскурсия по городу Людовика XIV

Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Версаль — это не только знаменитый королевский дворец и живописные сады, но и улочки антикваров, ухоженные дома, изысканные бутики, уютные кондитерские и оживленные рынки.

Я помогу раскрыть все грани этого удивительного города и понять, что значит «дышать воздухом Версаля».
4.8
17 отзывов
Версаль - не только дворец: экскурсия по городу Людовика XIV
Версаль - не только дворец: экскурсия по городу Людовика XIV
Версаль - не только дворец: экскурсия по городу Людовика XIV

Описание экскурсии

Версаль изнутри

Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетёров, посетите самый красивый рынок Франции и узнаете, что у него общего с фениксом.

Версальские секреты

Я расскажу, как появился Версаль и какое он имеет отношение к Людовику XIV, известному как «король-солнце». Раскрою историю строительства городских кварталов и поясню, почему Королевский дворец — не единственное шато Версаля. Кроме того, поделюсь паролями и явками местного жителя: где попробовать самые вкусные десерты, по каким улицам погулять и какие еще интересные места посетить.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в самом Версале, куда вы добираетесь самостоятельно
  • В эту экскурсию не входит посещение королевского дворца. Мы гуляем по городу, заходим в королевский сад.
  • Я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Входные билеты во дворцово-парковый комплекс не включены в стоимость: €32/чел., дети до 18 лет бесплатно
  • На рынке можно продегустировать вина и морепродукты. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Версаля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Версале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 253 туристов
Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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Анастасия
Очень благодарна гидам Татьяне и Александру за интересную экскурсию по городу Версаль. Раньше я уже была во дворце Версаль и смотрела сады. В этот раз решила посмотреть сам город, где
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находится знаменитый дворец. Александр рассказал историю возникновения этого красивого дворца и как начал строится этот город, показал самые интересные места с реальной историей и, конечно же, легендами, которые так украшают экскурсию. Очень была рада знакомству с интереснейшим гидом и знатоком истории.

Очень благодарна гидам Татьяне и Александру за интересную экскурсию по городу Версаль. Раньше я уже была
Очень благодарна гидам Татьяне и Александру за интересную экскурсию по городу Версаль. Раньше я уже была
Очень благодарна гидам Татьяне и Александру за интересную экскурсию по городу Версаль. Раньше я уже была
Очень благодарна гидам Татьяне и Александру за интересную экскурсию по городу Версаль. Раньше я уже была
Очень благодарна гидам Татьяне и Александру за интересную экскурсию по городу Версаль. Раньше я уже была
Очень благодарна гидам Татьяне и Александру за интересную экскурсию по городу Версаль. Раньше я уже была
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V
Thank you so much for your services! It was a pleasure to explore Versailles with you!
Большое вам спасибо за ваши услуги! Было приятно познакомиться с Версалем вместе с вами!
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Thank you very much for your feedback! I was glad to meet you and show you the city of Versailles!♥️
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Е
Отличная экскурсия! Спасибо Александру за интересную прогулку. Всем было интересно и понятно. Дедушка пенсионер хорошо слышал и понимал, хотя он плохо слышит. Дети вели себя спокойно и потом смогли пересказать
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суть, подростки слушали внимательно. После экскурсии захотелось пересмотреть фильм про мушкетеров. Много пользы. Это не первый наш визит в Версаль, но всегда успевали посмотреть только замок и сады. В этот раз пазл сложился, и мы увидели картину шире. Рекомендуем для семьи, с детьми и без, для любого возраста.

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Александра
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город, все настолько мило и с шармом. Версаль оказался не только помпезным дворцом и садами)))).
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Кто устал от однообразных и пафосных экскурсий, на бегу и без души, очень рекомендую эту экскурсию. Вы реально сможете отдохнуть от суеты, окунетесь в историю Франции, окажетесь в местах мушкетеров и на рынке, где вкусно пахнет. У Версаля свои приятные запахи цветов. Я в восторге. Большое спасибо Виктории.

Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,+2
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
Виктория, прекрасно рассказывает историю Французских королей, мушкетеров, историю городка Версаль. Шел дождь, маленький, чистый прекрасный город,
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Айгуль
Действительно, оказывается, Версаль -это не только дворец! Очень интересная экскурсия. Виктория рассказала много интересного, занимательного, показала уголки города, которые так просто можно не заметить. Очень чутко отнеслась к нашим пожеланиям и настроению. Рекомендую наряду с дворцом взять и эту экскурсию по городу, чтобы проникнуться и жизнью самобытного города.
Действительно, оказывается, Версаль -это не только дворец! Очень интересная экскурсия. Виктория рассказала много интересного, занимательного, показала
Действительно, оказывается, Версаль -это не только дворец! Очень интересная экскурсия. Виктория рассказала много интересного, занимательного, показала
Действительно, оказывается, Версаль -это не только дворец! Очень интересная экскурсия. Виктория рассказала много интересного, занимательного, показала
Действительно, оказывается, Версаль -это не только дворец! Очень интересная экскурсия. Виктория рассказала много интересного, занимательного, показала
Действительно, оказывается, Версаль -это не только дворец! Очень интересная экскурсия. Виктория рассказала много интересного, занимательного, показала
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О
Спасибо Виктории за прекрасную экскурсию. Показала совсем другой Версаль. Помогла с билетами во дворец. Рассказала про все нюансы пребывания во дворце и в парке.
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