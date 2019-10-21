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Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии

Victoria
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Victoria – ваш гид
Версаль — это не только знаменитый королевский дворец и живописные сады, но и улочки антикваров, ухоженные дома, изысканные бутики, уютные кондитерские и оживленные рынки.

Я помогу раскрыть все грани этого удивительного города и понять, что значит «дышать воздухом Версаля».
От 160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале Версаля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль

Что вас ожидает

Версаль изнутри
Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетеров. А также увидите «визитные карточки» города: величественные сады и роскошные дворцы Большой и Малый Трианон. В завершение продегустируете изысканное пирожное в чайном салоне, посетите самый красивый рынок Франции и узнаете, что у него общего с фениксом.

Версальские секреты
Я расскажу, как появился Версаль и какое он имеет отношение к Людовику XIV, известному как «король-солнце». Раскрою историю строительства городских кварталов и поясню, почему Королевский дворец — не единственное шато Версаля. Кроме того, поделюсь паролями и явками местного жителя: где попробовать самые вкусные десерты, по каким улицам погулять и какие еще интересные места посетить.

Организационные детали

  • Обратите внимание!: в эту экскурсию НЕ входит посещение королевского дворца. Мы гуляем по городу, заходим в королевский сад и Трианоны.
  • Это пешеходная экскурсия.
  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Входные билеты во дворцово-парковый комплекс не включены в стоимость экскурсии: 20 евро с человека, детям до 18 лет бесплатно.
  • На рынке можно продегустировать вина и морепродукты. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль
Многоликий Версаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале Версаля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Добрый день! Меня зовут Виктория, я живу во Франции 15 лет. Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 октября 2019
Экскурсия полностью соответствует своему названию.Мы познакомились с городом Версалем, его интересной историей

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