Что вас ожидает

Версаль изнутри

Вы рассмотрите церкви Нотр-Дам и святого Людовика, погуляете по секретным улицам, заглянете во двор Королевского госпиталя и на площадь Мушкетеров. А также увидите «визитные карточки» города: величественные сады и роскошные дворцы Большой и Малый Трианон. В завершение продегустируете изысканное пирожное в чайном салоне, посетите самый красивый рынок Франции и узнаете, что у него общего с фениксом.

Версальские секреты

Я расскажу, как появился Версаль и какое он имеет отношение к Людовику XIV, известному как «король-солнце». Раскрою историю строительства городских кварталов и поясню, почему Королевский дворец — не единственное шато Версаля. Кроме того, поделюсь паролями и явками местного жителя: где попробовать самые вкусные десерты, по каким улицам погулять и какие еще интересные места посетить.