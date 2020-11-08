Как добраться до Боры-Боры на самолёте
В Боре-Боре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Motu Mute Airport» вам не избежать
Список аэропортов Боры-Боры
- Моту-Муту BOBMotu Mute Airport
Самые дешёвые билеты в Бору-Бору из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из Раиатеы
|6 937
|20м
|10.11.2020
|из Таити
|16 715
|1ч 25м (⇵1)
|05.04.2021
|из 🇳🇿Веллингтона
|43 345
|24ч 5м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|44 610
|38ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|48 570
|26ч 15м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇦🇺Сиднея
|51 532
|18ч 40м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|54 349
|53ч 25м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|62 224
|42ч 28м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|76 186
|33ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|84 987
|39ч 55м (⇵2)
|14.03.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|87 306
|39ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|88 286
|56ч 30м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|93 232
|44ч 20м (⇵2)
|14.01.2021
|из Сеула
|99 019
|35ч 50м (⇵2)
|05.04.2021
|из 🇯🇵Токио
|106 009
|32ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|137 823
|57ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|153 374
|58ч (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|236 279
|43ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|283 578
|61ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|377 370
|61ч 25м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|436 822
|56ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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