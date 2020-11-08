Летим в Бору-Бору

Как добраться до Боры-Боры на самолёте

В Боре-Боре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Motu Mute Airport» вам не избежать

Список аэропортов Боры-Боры

  1. Моту-Муту BOB
    Motu Mute Airport

Самые дешёвые билеты в Бору-Бору из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из Раиатеы6 93720м
10.11.2020из Таити16 7151ч 25м (⇵1)
05.04.2021из 🇳🇿Веллингтона43 34524ч 5м (⇵2)
20.01.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса44 61038ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Хьюстона48 57026ч 15м (⇵2)
11.02.2021из 🇦🇺Сиднея51 53218ч 40м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка54 34953ч 25м (⇵2)
20.01.2021из 🇺🇸Онтарио62 22442ч 28м (⇵2)
29.12.2020из 🇫🇷Парижа76 18633ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско84 98739ч 55м (⇵2)
14.03.2021из 🇹🇼Тайбэй87 30639ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇸🇪Гётеборга88 28656ч 30м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Москвы93 23244ч 20м (⇵2)
14.01.2021из Сеула99 01935ч 50м (⇵2)
05.04.2021из 🇯🇵Токио106 00932ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇵🇭Манилы137 82357ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Мюнхена153 37458ч (⇵2)
01.07.2021из 🇮🇱Тель-Авива236 27943ч 25м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇦Киева283 57861ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇧🇾Минска377 37061ч 25м (⇵2)
15.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга436 82256ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Боры-Боры