Полезная информация о Папеэте
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Местное время в Папеэте
09:2837
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Французская Полинезия
|Название города
|Папеэте
|По-английски
|Papeete
|Это столица
|Папеэте является столицей Французской Полинезии
|Население города
|26 357 чел.
|Аэропорт
|Папеэте PPT
|Часовой пояс
|Pacific/Tahiti
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Папеэте на карте
Папеэте