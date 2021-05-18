Полезная информация о Папеэте

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Местное время в Папеэте
09:2837
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаФранцузская Полинезия
Название городаПапеэте
По-английскиPapeete
Это столицаПапеэте является столицей Французской Полинезии
Население города26 357 чел.
АэропортПапеэте PPT
Часовой поясPacific/Tahiti
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Папеэте на карте

Папеэте фото города
Папеэте

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