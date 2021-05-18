Полезная информация о Пор-де-Пе
Что нужно знать о Пор-де-Пе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пор-де-Пе
13:4759
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇹 Гаити
|Название города
|Пор-де-Пе
|По-английски
|Port-de-Paix
|Столица региона
|Пор-де-Пе является столицей региона
|Население города
|250 000 чел.
|Аэропорт
|Port De Paix PAX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Port-au-Prince
|Средняя высота
|37 м. от уровня моря