Всё о Пор-де-Пе

Полезная информация о Пор-де-Пе

Что нужно знать о Пор-де-Пе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пор-де-Пе
13:4759
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇹 Гаити
Название городаПор-де-Пе
По-английскиPort-de-Paix
Столица регионаПор-де-Пе является столицей региона
Население города250 000 чел.
АэропортPort De Paix PAX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Port-au-Prince
Средняя высота37 м. от уровня моря

Где находится Пор-де-Пе на карте