Полезная информация о Гаити
Что нужно знать о Гаити: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Гаити
|Название
|Гаити
|Эмодзи флаг
|🇭🇹
|Полное название
|Республика Гаити
|По-английски
|Haiti
|Столица
|Порт-о-Пренс
|Города
|Список городов
|Валюта
|Гаитянский гурд
|Площадь
|27 750 км²
|Население
|10 911 819 чел.
|Телефонный код
|+509
|Код ISO
|HT
|Основной домен
|.HT
|Соседние страны
|🇩🇴 Доминикана
Где находится Гаити на карте
Гаити