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Полезная информация о Гаити

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Флаг Гаити
Флаг Гаити
НазваниеГаити
Эмодзи флаг🇭🇹
Полное названиеРеспублика Гаити
По-английскиHaiti
СтолицаПорт-о-Пренс
ГородаСписок городов
ВалютаГаитянский гурд
Площадь27 750 км²
Население10 911 819 чел.
Телефонный код+509
Код ISOHT
Основной домен.HT
Соседние страны🇩🇴 Доминикана

Где находится Гаити на карте

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Гаити

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