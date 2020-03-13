5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по самому европейскому городу, приносящему удачу

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
До Аахена путешественники добираются реже, чем до других немецких городов, а между тем это необыкновенный место: вы почувствуете его открытость, полюбуетесь богатой архитектурой, узнаете о традициях и поймёте, как Аахену удаётся с азартом реагировать на все исторические вызовы.

Вы узнаете о каролингской истории города, о ядре Евросоюза, о мекке конного спорта и о том, как аахенцам удавалось сотни раз обмануть самого черта.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Pontor
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Ах, Аахен!
Ах, Аахен!

Что вас ожидает

По узким улочкам мимо шедевров
Ваше знакомство с Аахеном начнётся с настоящего входа в город через Мостовые ворота, чьё название на самом деле не связано с мостом. Петляя по узким улочкам, рассматривая церкви и их шпили, стремящиеся в небо, вы попадёте в сердце города, где великолепный архитектурный ансамбль, занесенный в списки наиболее ценных памятников Германии, откроет вам свои тайны и красоты. Вас также ждёт встреча с многочисленными фонтанами — старинными и современными, с историями, легендами и анекдотами. Вы узнаете об истории города, о том, почему Аахен является наследником духовных традиций, ценностей и идеалов Каролингской империи. Кроме того, вы увидите Ратушу, главный Собор, Башню Грануса и Дом Розы: я расскажу вам, свидетелями каких славных веков и событий стали эти места.

Галопом по Европам
Располагаясь на стыке германской, бельгийской и голландской границ, Аахен всегда стремился к открытости и таил в себе идеи будущего Евросоюза. Вы узнаете, какая международная премия связана с этим, в чём была особенность местного автобусного маршрута, и почему аахенцы считают свой город идеальным европейским проектом. Кроме того, вы встретите табун бронзовых лошадей у аахенского вокзала (еще не раз увидев этих животных по всему городу) и узнаете о ежегодном грандиозном событии в мире конного спорта в Аахене.

Аахенские истории
Вы обязательно услышите не только историю достопримечательностей, но и узнаете, какие доказательства находчивости, изворотливости и хитрости аахенцев они хранят. Кроме того, я расскажу вам о студенческом прошлом и настоящем Аахена и помогу понять этот город-обещание удачи с его внешней пестротой и неиссякаемым жизнелюбием.

А ещё открою вам секрет, как в любом уголке мира выдать себя за аахенца или сойти за своего в городе:)

Ах, Аахен!
Ах, Аахен!
Ах, Аахен!
Ах, Аахен!
Ах, Аахен!
Ах, Аахен!
Ах, Аахен!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Pontor.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими знаниями, открытиями и историями с людьми, которым это действительно интересно. Стараюсь делать экскурсии уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности колорита любых городов и стран. Люблю водить гостей по тем местам, которые известны мне из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам. А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, сырную ферму или винодельню, я с удовольствием помогу. Чтобы вы могли получить желаемую экскурсию в удобные вам день и время, я работаю с отличной командой гидов. Экскурсии могут быть адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию или бюджету. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Азамат
13 марта 2020
Татьяна открыла для нас прекрасный и полный живой истории Аахен. Без ее помощи он, скорее всего, остался бы для нас одним из множества неплохо сохранившихся городков Европы. Не отказывайте себе в удовольствии заглянуть за горизонт собственной осведомленности и увидеть кусочек мира, скрытого временем.
21 ноября 2019
Замечательный экскурсовод, способный увлечь своим рассказом путешественников разных возрастов! Интересно, легко и непринуждённо преподносит материал, сочетая исторические факты и занимательные городские предания. Кроме того, хочется отметить выдержку и терпеливость Татьяны, а также хорошее чувство юмора. Очень обстоятельно отвечает на все возникающие вопросы.
2 октября 2019
Аахен не похож на соседние немецкие города. Впрочем у немецких городов всегда "необщее выражение лица". Но встретить собор с потрясающей воображение византийской мозаикой внутри никак не ожидаешь, в особенности в сравнении с готикой в соседнем Кельне.
Дивный анекдот о происхождении названия Грохочущего переулка точно не забудется
И туристов несколько меньше, чем в Кельне, что очень приятно.
19 декабря 2018
Аахен влюбил навсегда! и в этом , безусловно, огромна заслуга Татьяны! Она мастерски владеет словом, провела экскурсию, не перегружая нас излишней информацией. В то же время, сделала все, чтобы раскрыть характер этого замечательного города! С полной ответственностью рекомендую гида Татьяну и увлекательную экскурсию по Аахену!
16 октября 2018
Аахен - город, который стоит посетить. Прежде всего для того, чтобы своими глазами увидеть капеллу Карла Великого, построенную в VIII веке и до сих пор хранящую величайшие христианские святыни. Капелла поражает своим великолепием, но не является единственным объектом, достойным внимания. Было приятно гулять по историческому центру тем более в сопровождении такого замечательного экскурсовода. Татьяна прекрасно знает город, факты его истории и легенды, легко и интересно рассказывает о нем. Маршрут построен так, что Аахен открывается то средневековой улочкой или площадью, то необычным памятником или фонтаном, то студенческим кафе. Большое спасибо Татьяне за то восхищение, которое звучит в названии экскурсии и которое осталось в душе после этой поездки.

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