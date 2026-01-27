5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Ах, Аахен

Экскурсия по самому европейскому городу, приносящему удачу
До Аахена путешественники добираются реже, чем до других немецких городов, а между тем это необыкновенный место: вы почувствуете его открытость, полюбуетесь богатой архитектурой, узнаете о традициях и поймёте, как Аахену
читать дальшеуменьшить

удаётся с азартом реагировать на все исторические вызовы.

Вы узнаете о каролингской истории города, о ядре Евросоюза, о мекке конного спорта и о том, как аахенцам удавалось сотни раз обмануть самого черта.

5
19 отзывов
Ах, Аахен
Ах, Аахен
Ах, Аахен

Описание экскурсии

По узким улочкам мимо шедевров
Ваше знакомство с Аахеном начнётся с настоящего входа в город через Мостовые ворота, чьё название на самом деле не связано с мостом. Петляя по узким улочкам, рассматривая церкви и их шпили, стремящиеся в небо, вы попадёте в сердце города, где великолепный архитектурный ансамбль, занесенный в списки наиболее ценных памятников Германии, откроет вам свои тайны и красоты. Вас также ждёт встреча с многочисленными фонтанами — старинными и современными, с историями, легендами и анекдотами. Вы узнаете об истории города, о том, почему Аахен является наследником духовных традиций, ценностей и идеалов Каролингской империи. Кроме того, вы увидите Ратушу, главный Собор, Башню Грануса и Дом Розы: я расскажу вам, свидетелями каких славных веков и событий стали эти места.

Галопом по Европам
Располагаясь на стыке германской, бельгийской и голландской границ, Аахен всегда стремился к открытости и таил в себе идеи будущего Евросоюза. Вы узнаете, какая международная премия связана с этим, в чём была особенность местного автобусного маршрута, и почему аахенцы считают свой город идеальным европейским проектом. Кроме того, вы встретите табун бронзовых лошадей у аахенского вокзала (еще не раз увидев этих животных по всему городу) и узнаете о ежегодном грандиозном событии в мире конного спорта в Аахене.

Аахенские истории
Вы обязательно услышите не только историю достопримечательностей, но и узнаете, какие доказательства находчивости, изворотливости и хитрости аахенцев они хранят. Кроме того, я расскажу вам о студенческом прошлом и настоящем Аахена и помогу понять этот город-обещание удачи с его внешней пестротой и неиссякаемым жизнелюбием.

А ещё открою вам секрет, как в любом уголке мира выдать себя за аахенца или сойти за своего в городе:)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Pontor
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Ахене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1038 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет, и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими
читать дальшеуменьшить

знаниями, открытиями и историями с людьми, которым это действительно интересно. Стараюсь делать экскурсии уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности колорита любых городов и стран. Люблю водить гостей по тем местам, которые известны мне из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам. А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, сырную ферму или винодельню, я с удовольствием помогу. Чтобы вы могли получить желаемую экскурсию в удобные вам день и время, я работаю с отличной командой гидов. Экскурсии могут быть адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Т
Красивое место с долгой историей. Татьяна прекрасный рассказчик, не просто сообщает об исторических событиях, но и о жизни, характерах жителей города.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Огромная благодарность Татьяне за удивительную, очень интересную и увлекательную экскурсию, которую она провела с душой. Два с половиной часа пролетели незаметно. Вроде бы уже столько экскурсоводов видели на своем веку,
читать дальшеуменьшить

столько интересных, знающих людей повидали и наслаждались их рассказами… а вот Татьяна нас все равно приятно удивила той особой легкостью повествования, рассказа - которой обладают лишь очень редкие люди. Татьяна не просто хороший знающий рассказчик, но и приятный, очень располагающий и понимающий человек. Она заново открыла для нас Аахен, мы еще раз влюбились в город и обязательно приедем сюда опять. Программа довольно гибко менялась под наши интересы: с нами была 82-летняя мама, которая довольно медленно передвигалась. Каково было наше удивление, когда она прошагала с нами вместе всю экскурсию и только два раза присела ненадолго отдохнуть. Когда мы позже ее спросили, как ей это удалось, она ответила, что и сама не знает… что рассказ Татьяны был настолько увлекательным, что она просто начисто забыла про одышку и трижды оперированные колени… Потрясающе! Экскурсия с Татьяной была ярким впечатлением в этот хмурый, серый и холодный субботний день. Прекрасный заряд бодрости, радости, оптимизма в это непростое для всех нас время. С удовольствием рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Аахен - город, который стоит посетить. Прежде всего для того, чтобы своими глазами увидеть капеллу Карла Великого, построенную в VIII веке и до сих пор хранящую величайшие христианские святыни. Капелла
читать дальшеуменьшить

поражает своим великолепием, но не является единственным объектом, достойным внимания. Было приятно гулять по историческому центру тем более в сопровождении такого замечательного экскурсовода. Татьяна прекрасно знает город, факты его истории и легенды, легко и интересно рассказывает о нем. Маршрут построен так, что Аахен открывается то средневековой улочкой или площадью, то необычным памятником или фонтаном, то студенческим кафе. Большое спасибо Татьяне за то восхищение, которое звучит в названии экскурсии и которое осталось в душе после этой поездки.

Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Отличная была экскурсия, неторопливая и интересная. Мы были с детьми 10 и 12 лет. Рассказ был доступный и увлекательный, но без перехода в примитивизм. Еще у Татьяны приятный голос, профессиональная
читать дальшеуменьшить

дикция, широкая эрудиция. В экскурсии красиво переплетались исторические факты и полезные советы для сегодняшнего дня -куда сходить, что поесть. Экскурсии с детьми порой требуют терпимости к шалостям. Татьяна деликатно держала основную линию экскурсии и давая и детям время от времени поговорить. Совершенно точно рекомендуем.

Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Аахен не похож на соседние немецкие города. Впрочем у немецких городов всегда "необщее выражение лица". Но встретить собор с потрясающей воображение византийской мозаикой внутри никак не ожидаешь, в особенности в сравнении с готикой в соседнем Кельне.
Дивный анекдот о происхождении названия Грохочущего переулка точно не забудется И туристов несколько меньше, чем в Кельне, что очень приятно.
Вам был полезен этот отзыв?
Гульнара
Бронировала экскурсию с Татьяной для своего мужа, который был в Дюссельдорфе. Очень понравилась оперативность и быстрота реагирования на мой запрос, гибкий подход к организации экскурсии. Быстро все решили и определились с программой по интересам. Татьяна помогла с трансфером. Сама экскурсия очень понравилась! Татьяна прекрасный гид! Буду рекомендовать ее своим знакомым!
Вам был полезен этот отзыв?
от €180 за группу