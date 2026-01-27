5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

До Аахена путешественники добираются реже, чем до других немецких городов, а между тем это необыкновенный место: вы почувствуете его открытость, полюбуетесь богатой архитектурой, узнаете о традициях и поймёте, как Аахену

удаётся с азартом реагировать на все исторические вызовы. Вы узнаете о каролингской истории города, о ядре Евросоюза, о мекке конного спорта и о том, как аахенцам удавалось сотни раз обмануть самого черта.

Описание экскурсии

По узким улочкам мимо шедевров

Ваше знакомство с Аахеном начнётся с настоящего входа в город через Мостовые ворота, чьё название на самом деле не связано с мостом. Петляя по узким улочкам, рассматривая церкви и их шпили, стремящиеся в небо, вы попадёте в сердце города, где великолепный архитектурный ансамбль, занесенный в списки наиболее ценных памятников Германии, откроет вам свои тайны и красоты. Вас также ждёт встреча с многочисленными фонтанами — старинными и современными, с историями, легендами и анекдотами. Вы узнаете об истории города, о том, почему Аахен является наследником духовных традиций, ценностей и идеалов Каролингской империи. Кроме того, вы увидите Ратушу, главный Собор, Башню Грануса и Дом Розы: я расскажу вам, свидетелями каких славных веков и событий стали эти места.

Галопом по Европам

Располагаясь на стыке германской, бельгийской и голландской границ, Аахен всегда стремился к открытости и таил в себе идеи будущего Евросоюза. Вы узнаете, какая международная премия связана с этим, в чём была особенность местного автобусного маршрута, и почему аахенцы считают свой город идеальным европейским проектом. Кроме того, вы встретите табун бронзовых лошадей у аахенского вокзала (еще не раз увидев этих животных по всему городу) и узнаете о ежегодном грандиозном событии в мире конного спорта в Аахене.

Аахенские истории

Вы обязательно услышите не только историю достопримечательностей, но и узнаете, какие доказательства находчивости, изворотливости и хитрости аахенцев они хранят. Кроме того, я расскажу вам о студенческом прошлом и настоящем Аахена и помогу понять этот город-обещание удачи с его внешней пестротой и неиссякаемым жизнелюбием.

А ещё открою вам секрет, как в любом уголке мира выдать себя за аахенца или сойти за своего в городе:)