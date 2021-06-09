I Inessa 5

Огромная благодарность Татьяне за удивительную, очень интересную и увлекательную экскурсию, которую она провела с душой. Два с половиной часа пролетели незаметно. Вроде бы уже столько экскурсоводов видели на своем веку, столько интересных, знающих людей повидали и наслаждались их рассказами… а вот Татьяна нас все равно приятно удивила той особой легкостью повествования, рассказа - которой обладают лишь очень редкие люди. Татьяна не просто хороший знающий рассказчик, но и приятный, очень располагающий и понимающий человек. Она заново открыла для нас Аахен, мы еще раз влюбились в город и обязательно приедем сюда опять. Программа довольно гибко менялась под наши интересы: с нами была 82-летняя мама, которая довольно медленно передвигалась. Каково было наше удивление, когда она прошагала с нами вместе всю экскурсию и только два раза присела ненадолго отдохнуть. Когда мы позже ее спросили, как ей это удалось, она ответила, что и сама не знает… что рассказ Татьяны был настолько увлекательным, что она просто начисто забыла про одышку и трижды оперированные колени… Потрясающе! Экскурсия с Татьяной была ярким впечатлением в этот хмурый, серый и холодный субботний день. Прекрасный заряд бодрости, радости, оптимизма в это непростое для всех нас время. С удовольствием рекомендуем!