Все экскурсии в Ахене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ахене – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ахене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-10 чел.
Ах, Аахен!
Экскурсия по самому европейскому городу, приносящему удачу
Последние отзывы «Экскурсии Ахена»
- ААндрей9 июня 2021Экскурсия очень понравилась, большое спасибо гиду Татьяне! Была освещена история города, а также много интересных и увлекательных легенд и рассказов о местах, памятниках и достопримечательностях, мимо которых обычно проходишь, не задумываясь о значении. Однозначно рекомендуется желающим узнать побольше о таком древнем и насыщенном городе, как Аахен.
- IInessa18 октября 2020Огромная благодарность Татьяне за удивительную, очень интересную и увлекательную экскурсию, которую она провела с душой. Два с половиной часа пролетели незаметно. Вроде бы уже столько экскурсоводов видели на своем веку, столько интересных, знающих людей повидали и наслаждались их рассказами… а вот Татьяна нас все равно приятно удивила той особой легкостью повествования, рассказа - которой обладают лишь очень редкие люди. Татьяна не просто хороший знающий рассказчик, но и приятный, очень располагающий и понимающий человек. Она заново открыла для нас Аахен, мы еще раз влюбились в город и обязательно приедем сюда опять. Программа довольно гибко менялась под наши интересы: с нами была 82-летняя мама, которая довольно медленно передвигалась. Каково было наше удивление, когда она прошагала с нами вместе всю экскурсию и только два раза присела ненадолго отдохнуть. Когда мы позже ее спросили, как ей это удалось, она ответила, что и сама не знает… что рассказ Татьяны был настолько увлекательным, что она просто начисто забыла про одышку и трижды оперированные колени… Потрясающе! Экскурсия с Татьяной была ярким впечатлением в этот хмурый, серый и холодный субботний день. Прекрасный заряд бодрости, радости, оптимизма в это непростое для всех нас время. С удовольствием рекомендуем!
- ААзамат13 марта 2020Татьяна открыла для нас прекрасный и полный живой истории Аахен. Без ее помощи он, скорее всего, остался бы для нас одним из множества неплохо сохранившихся городков Европы. Не отказывайте себе в удовольствии заглянуть за горизонт собственной осведомленности и увидеть кусочек мира, скрытого временем.