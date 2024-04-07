Выбирайте и другие экскурсии в Аугсбурге

Мои заказы

Прогулка по древнему Аугсбургу

Познакомиться с архитектурными диковинками города и проследить его исторический путь
Старинный Аугсбург может похвастаться историей, начавшейся еще до Рождества Христова! За 2,5 часа вы представите город, основанный римлянами, торговый Аугсбург Средних веков и времен Баварского королевства.

Прошлое оживет на фоне наиболее интересных архитектурных объектов: Ратуши с Золотым залом, Кафедрального собора, домов роскошной штрассе и даже в «социалистическом рае» одного квартала.
5
2 отзыва
Прогулка по древнему Аугсбургу
Прогулка по древнему Аугсбургу
Прогулка по древнему Аугсбургу

Описание экскурсии

Предания старины

Старше Аугсбурга в Германии разве что Трир. Пять сохранившихся крепостных ворот окружают когда-то независимый имперский город. Птичьи и Красные ворота, Ворота рыбаков и Святого Якова, Ворота моста через Вертах — сегодня они являются одними из главных достопримечательностей города и совершенно не похожи друг на друга.
Вы увидите архитектурные диковинки, равных которым не сыскать в Германии. Мы побываем на роскошной улице Максимилианштрассе с колоритными особняками XVI века и особенными фонтанами. Увидим городскую Ратушу на главной площади и её Золотой зал, фамильные дома известных бюргеров с их родовыми гербами на фасадах и романтическую пристань для лодок.

Местные «панельки»

Есть в Аугсбурге и «социальный рай», жизнь в котором когда-то стоила всего один гульден. Удивлены, что такое возможно да ещё в капиталистической Германии? Этому кварталу с «хрущевками» уже несколько сотен лет. Двухэтажные домики предназначались для бедняков и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кстати, одну из квартир когда-то занимал мастер-каменщик Франц Моцарт — дедушка композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Религиозный центр

Вас впечатлят и храмы Аугсбурга: Кафедральный собор XII, украшенный витражами с ликами пророков, базилика Святых Арфы и Ульриха, церковь Святой Анны. А старинная синагога по своей красоте соперничает разве что с будапештской! Так что любителям старины есть, где развернуться. Каждый камень Аугсубурга может рассказать свою историю. Гарантирую, что вам будет интересно!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Аугсбурге, куда вы можете добраться самостоятельно, например, из Мюнхена
  • Входные билеты в стоимость не входят
  • Возможно проведение экскурсии из Мюнхена или окрестностей на комфортабельном лицензированном для перевозки пассажиров авто/микроавтобусе (стоимость от 450€). Поездка начнется от вашего отеля в Мюнхене.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Rathausplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваша команда гидов в Аугсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
читать дальшеуменьшить

коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
В Аугсбурге мы были впервые. В плане было всего полдня. Хотелось, чтобы кто-нибудь нам показал город. Мария нам его показала со знанием дела, профессионально. Мы увидели Аугсбург разным: и городом
читать дальшеуменьшить

богатейших финансовых аристократов, и городом предпринимателей и ремесленников прошлого и настоящего. Милые средневековые улочки, которые мы вряд ли нашли бы сами без помощи Марии, атмосферные дворики, каналы с шумно бегущей водой, сопровождаемые интересной информацией, оставили в целом очень приятное впечатление от знакомства с Аугсбургом. Спасибо городу за гостеприимство! Захотелось вернуться. Спасибо Вам, Мария, за замечательный рассказ! Спасибо всей Вашей команде, позволяющей узнавать новые места, и за четкую организацию! Будем обращаться к Вам и впредь.

В Аугсбурге мы были впервые. В плане было всего полдня. Хотелось, чтобы кто-нибудь нам показал город.
В Аугсбурге мы были впервые. В плане было всего полдня. Хотелось, чтобы кто-нибудь нам показал город.
В Аугсбурге мы были впервые. В плане было всего полдня. Хотелось, чтобы кто-нибудь нам показал город.
Вам был полезен этот отзыв?
M
Интересная тема. Хорошая гид. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
от €250 за экскурсию