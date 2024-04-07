Выбирайте и другие экскурсии в Аугсбурге

Старинный Аугсбург может похвастаться историей, начавшейся еще до Рождества Христова! За 2,5 часа вы представите город, основанный римлянами, торговый Аугсбург Средних веков и времен Баварского королевства. Прошлое оживет на фоне наиболее интересных архитектурных объектов: Ратуши с Золотым залом, Кафедрального собора, домов роскошной штрассе и даже в «социалистическом рае» одного квартала.

Описание экскурсии

Предания старины

Старше Аугсбурга в Германии разве что Трир. Пять сохранившихся крепостных ворот окружают когда-то независимый имперский город. Птичьи и Красные ворота, Ворота рыбаков и Святого Якова, Ворота моста через Вертах — сегодня они являются одними из главных достопримечательностей города и совершенно не похожи друг на друга.

Вы увидите архитектурные диковинки, равных которым не сыскать в Германии. Мы побываем на роскошной улице Максимилианштрассе с колоритными особняками XVI века и особенными фонтанами. Увидим городскую Ратушу на главной площади и её Золотой зал, фамильные дома известных бюргеров с их родовыми гербами на фасадах и романтическую пристань для лодок.

Местные «панельки»

Есть в Аугсбурге и «социальный рай», жизнь в котором когда-то стоила всего один гульден. Удивлены, что такое возможно да ещё в капиталистической Германии? Этому кварталу с «хрущевками» уже несколько сотен лет. Двухэтажные домики предназначались для бедняков и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кстати, одну из квартир когда-то занимал мастер-каменщик Франц Моцарт — дедушка композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Религиозный центр

Вас впечатлят и храмы Аугсбурга: Кафедральный собор XII, украшенный витражами с ликами пророков, базилика Святых Арфы и Ульриха, церковь Святой Анны. А старинная синагога по своей красоте соперничает разве что с будапештской! Так что любителям старины есть, где развернуться. Каждый камень Аугсубурга может рассказать свою историю. Гарантирую, что вам будет интересно!

Организационные детали