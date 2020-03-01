Выбирайте и другие экскурсии в Аугсбурге

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Познакомиться с архитектурными диковинками города и проследить его исторический путь

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Старинный Аугсбург может похвастаться историей, начавшейся еще до Рождества Христова! За 2,5 часа вы представите город, основанный римлянами, торговый Аугсбург Средних веков и времен Баварского королевства.

Прошлое оживет на фоне наиболее интересных архитектурных объектов: Ратуши с Золотым залом, Кафедрального собора, домов роскошной штрассе и даже в «социалистическом рае» одного квартала.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Прогулка по древнему Аугбсургу
Прогулка по древнему Аугбсургу

Что вас ожидает

Старше Аугсбурга в Германии разве что Трир. Пять сохранившихся крепостных ворот окружают когда-то независимый имперский город. Птичьи и Красные ворота, Ворота рыбаков и Святого Якова, Ворота моста через Вертах — сегодня они являются одними из главных достопримечательностей города и совершенно не похожи друг на друга.
Вы увидите архитектурные диковинки, равных которым не сыскать в Германии. Мы побываем на роскошной улице Максимилианштрассе с колоритными особняками XVI века и особенными фонтанами. Увидим городскую Ратушу на главной площади и её Золотой зал, фамильные дома известных бюргеров с их родовыми гербами на фасадах и романтическую пристань для лодок.

Есть в Аугсбурге и «социальный рай», жизнь в котором когда-то стоила всего один гульден. Удивлены, что такое возможно да ещё в капиталистической Германии? Этому кварталу с «хрущевками» уже несколько сотен лет. Двухэтажные домики предназначались для бедняков и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кстати, одну из квартир когда-то занимал мастер-каменщик Франц Моцарт — дедушка композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Вас впечатлят и храмы Аугсбурга: Кафедральный собор XII, украшенный витражами с ликами пророков, базилика Святых Арфы и Ульриха, церковь Святой Анны. А старинная синагога по своей красоте соперничает разве что с будапештской! Так что любителям старины есть, где развернуться. Каждый камень Аугсубурга может рассказать свою историю. Гарантирую, что вам будет интересно ;)

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Аугсбурге, куда вы можете добраться самостоятельно, например, из Мюнхена.
  • Входные билеты в стоимость не входят.
  • Возможно проведение экскурсии из Мюнхена или окрестностей на комфортабельном лицензированном для перевозки пассажиров авто/микроавтобусе (стоимость от 450€). Поездка начнется от вашего отеля в Мюнхене.
Прогулка по древнему Аугбсургу
Прогулка по древнему Аугбсургу
Прогулка по древнему Аугбсургу
Прогулка по древнему Аугбсургу
Прогулка по древнему Аугбсургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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