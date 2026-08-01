Найдено 3 экскурсии в Бамберге на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 7 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Бамберг - город самых счастливых немцев Исследуйте исторический центр Бамберга, включённый в наследие ЮНЕСКО. Узнайте о легендах города и насладитесь его уникальной архитектурой Начало: На Grüner Markt от €180 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Бамберг - город оживших легенд Погрузитесь в атмосферу Бамберга, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь видом на старинные здания и реки Начало: У фонтана Нептун от €220 за всё до 10 чел. Пешая На автобусе 10 часов Индивидуальная до 7 чел. Бамберг. Роскошь барокко Начало: По договоренности €490 за всё до 7 чел.

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