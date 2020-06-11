Все экскурсии в Бамберге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бамберге – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бамберге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальный трансфер
3ч
€250
за всё
Индивидуальная экскурсия
3ч
€80
за всё
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-5 чел.
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Главные достопримечательности, нескучные истории и обаяние города с полностью уцелевшей архитектурой
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-50 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
12ч
€300
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
1ч
€150
за 1-20 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€200
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
10ч
€500
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-7 чел.
Индивидуальный трансфер
3ч
€250
за всё
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за всё
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-11 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€110
за 1 чел.
Бамберг - инструкция по применению
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Бамбергу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-20 чел.
Индивидуальная экскурсия
1ч
€75
за 1-5 чел.
по договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Бамберга»
- Отзыв на: Бамберг — город самых счастливых немцев!EElena11 июня 2020Gid ochen horoscho znaet temy, rasskasivaet strukturno i ponjatno.
- Отзыв на: Бамберг — город самых счастливых немцев!ЕЕлена11 марта 2020Индивидуальная экскурсия, интересно, познавательно. Все понравилось.