Экскурсии Бамберга

Все экскурсии в Бамберге

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бамберге – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бамберге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
ТрансферПешком
Вид
Для кого
Популярные
По цене
По отзывам
Трансфер из аэропорта Мюнхена на горнолыжные курорты Австрии
Индивидуальный трансфер
250
за всё
Трансфер из аэропорта Мюнхена на горнолыжные курорты Австрии
Шопинг-сопровождение
Индивидуальная экскурсия
80
за всё
Шопинг-сопровождение
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Индивидуальная экскурсия
5
2
150
за 1-5 чел.
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Главные достопримечательности, нескучные истории и обаяние города с полностью уцелевшей архитектурой
Мюнхен - Экскурсия по заводу БМВ
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-50 чел.
Мюнхен - Экскурсия по заводу БМВ
Экскурсия по Вюрцбургу
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-5 чел.
Экскурсия по Вюрцбургу
Романтической дорога - Ротенбург об дер Таубер и Вюрцбург. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
12ч
300
за 1-5 чел.
Романтической дорога - Ротенбург об дер Таубер и Вюрцбург. Автомобильно-пешеходная экскурсия
Экскурсия по Кобургу
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-5 чел.
Экскурсия по Кобургу
Мюнхен - Экскурсия по Пинакотеке для детей
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-20 чел.
Мюнхен - Экскурсия по Пинакотеке для детей
Мюнхен - экскурсия по новой и старой Пинакотеке
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-8 чел.
Мюнхен - экскурсия по новой и старой Пинакотеке
Нюрнберг - автомобильно-пешеходная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-4 чел.
Нюрнберг - автомобильно-пешеходная экскурсия
Экскурсия по замкам Баварии - Нойшванштайн, Хоэшвангау, Линдерхоф, Обераммергау
Индивидуальная экскурсия
10ч
500
за 1-7 чел.
Экскурсия по замкам Баварии - Нойшванштайн, Хоэшвангау, Линдерхоф, Обераммергау
Экскурсия по Регенсбургу
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-5 чел.
Экскурсия по Регенсбургу
Экскурсия по Бамбергу
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-7 чел.
Экскурсия по Бамбергу
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-7 чел.
Экскурсия по Ротенбургу об дер Таубер
Трансфер из аэропорта Мюнхен-Нюрнберг
Индивидуальный трансфер
250
за всё
Трансфер из аэропорта Мюнхен-Нюрнберг
Экскурсия по Байройту
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-5 чел.
Экскурсия по Байройту
Трансфер в Леголанд
Индивидуальная экскурсия
250
за всё
Трансфер в Леголанд
Бамберг - пуп мира
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-11 чел.
Бамберг - пуп мира
По договоренности
Бамберг - инструкция по применению
Индивидуальная экскурсия
110
за 1 чел.
Бамберг - инструкция по применению
Получите правильные впечатления от города в рамках пешеходной экскурсии по Бамбергу
По договоренности
Бамберг - Франконский Рим
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-20 чел.
Бамберг - Франконский Рим
О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев
Индивидуальная экскурсия
75
за 1-5 чел.
О пиве! или Что течет в жилах бамбержцев
по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Бамберга»

🇩🇪