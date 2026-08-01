Индивидуальная
до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
Исследуйте исторический центр Бамберга, включённый в наследие ЮНЕСКО. Узнайте о легендах города и насладитесь его уникальной архитектурой
Начало: На Grüner Markt
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бамберг - город оживших легенд
Погрузитесь в атмосферу Бамберга, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь видом на старинные здания и реки
Начало: У фонтана Нептун
22 авг в 11:00
24 авг в 11:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Бамберг. Роскошь барокко
Начало: По договоренности
€490 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бамбергу
Самые популярные экскурсии в Бамберге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Бамбергу в августе 2026
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