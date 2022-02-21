Лучшие месяцы для посещения Бамберга - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться прогулками по его живописным улочкам и каналам.

Исторический центр Бамберга, включённый в наследие ЮНЕСКО, поражает своей сохранностью и уникальной архитектурой. Прогулка по средневековым улочкам с фахверковыми домами и величественным собором подарит незабываемые впечатления. Гости узнают о легендах соборных жаб, конфликтах епископов и монахов, а также о знаменитых жителях, таких как Гофман и Леви Штраусс. Посещение исторической пивоварни и знакомство с местной кухней добавят гастрономический акцент в путешествие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Впечатляющее количество достопримечательностей

В центре внимания окажутся места, которые нельзя пропустить в Бамберге: Кафедральный собор с его легендой о соборных жабах, Новая и Старая епископские резиденции, курьезная Старая городская Ратуша, нависающая над водой. Вы узнаете и увидите, как история нашла отражение даже в городском ландшафте. Услышите истории о страстных садоводах, о конфликтах между епископами, монахами и горожанами, которые повлияли на структуру города. И насладитесь видами бамбергской Венеции — наследием рыбацкой деревни — с лодочками и причалами.

Истории за фасадами

Вы затеряетесь в переулках, чьи старинные дома порадуют глаз необычными крышами, ставенками и восхитительными дверными ручками. За каждой дверью прячется история владельцев и обитателей Бамберга. Вы узнаете и об именитых жителях города, чьи таланты прославили их далеко за пределами Баварии и всей Германии. Здесь творил писатель-сказочник Гофман, придумавший «Щелкунчика», изобретатель джинсов Леви Штраусс начинал свою историю успеха, а будущий авиаконструктор Вилли Мессершмитт запускал летающие модели.

Слово гастрономии

Мы расскажем об особенностях кухни франконского региона и о традиционных блюдах Бамберга, а также посоветуем историческую пивоварню, где с 15 века варят «копчёное» пиво по неизменному рецепту. Туда можно заглянуть на обед и попробовать франконскую лопатку или фаршированный мясом лук «по-бамбергски».

Организационные детали