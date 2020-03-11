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Главные достопримечательности, нескучные истории и обаяние города с полностью уцелевшей архитектурой

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Статус наследия ЮНЕСКО обычно не удивляет, но исторический центр Бамберга включён в него целиком! Это уникальный (не просто на словах) город: местная архитектура 1000-летней давности не пострадала в бомбежках.

Вы пройдётесь по его сказочно-средневековым улочкам с фахверковыми строениями и величественным собором — неудивительно, что местные немцы считают себя самыми счастливыми в Германии.

В программе главные объекты города, живописные каналы и гармония хроник прошлого и неспешной современности.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Бамберг — город самых счастливых немцев!

Что вас ожидает

Впечатляющее количество достопримечательностей
В центре внимания окажутся места, которые нельзя пропустить в Бамберге: Кафедральный собор с его легендой о соборных жабах, Новая и Старая епископские резиденции, курьезная Старая городская Ратуша, нависающая над водой. Вы узнаете и увидите, как история нашла отражение даже в городском ландшафте. Услышите истории о страстных садоводах, о конфликтах между епископами, монахами и горожанами, которые повлияли на структуру города. И насладитесь видами бамбергской Венеции — наследием рыбацкой деревни — с лодочками и причалами.

Истории за фасадами
Вы затеряетесь в переулках, чьи старинные дома порадуют глаз необычными крышами, ставенками и восхитительными дверными ручками. За каждой дверью прячется история владельцев и обитателей Бамберга. Вы узнаете и об именитых жителях города, чьи таланты прославили их далеко за пределами Баварии и всей Германии. Здесь творил писатель-сказочник Гофман, придумавший «Щелкунчика», изобретатель джинсов Леви Штраусс начинал свою историю успеха, а будущий авиаконструктор Вилли Мессершмитт запускал летающие модели.

Слово гастрономии
Мы расскажем об особенностях кухни франконского региона и о традиционных блюдах Бамберга, а также посоветуем историческую пивоварню, где с 15 века варят «копчёное» пиво по неизменному рецепту. Туда можно заглянуть на обед и попробовать франконскую лопатку или фаршированный мясом лук «по-бамбергски».

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Бамберге. Из Мюнхена сюда можно добраться на поезде за 1 час 45 минут (я подскажу, как это сделать).
  • По запросу организую экскурсию из Мюнхена на автомобиле или миниавтобусе.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Обед по желанию и не входит в стоимость.
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Бамберг — город самых счастливых немцев!
Бамберг — город самых счастливых немцев!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Индивидуальная экскурсия, интересно, познавательно. Все понравилось.

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