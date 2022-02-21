Лучшие месяцы для посещения Бамберга - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно насладиться прогулками по его живописным улочкам и каналам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный собор
Новая епископская резиденция
Старая епископская резиденция
Старая городская Ратуша
Бамбергская Венеция
Описание экскурсии
Впечатляющее количество достопримечательностей
В центре внимания окажутся места, которые нельзя пропустить в Бамберге: Кафедральный собор с его легендой о соборных жабах, Новая и Старая епископские резиденции, курьезная Старая городская Ратуша, нависающая над водой. Вы узнаете и увидите, как история нашла отражение даже в городском ландшафте. Услышите истории о страстных садоводах, о конфликтах между епископами, монахами и горожанами, которые повлияли на структуру города. И насладитесь видами бамбергской Венеции — наследием рыбацкой деревни — с лодочками и причалами.
Истории за фасадами
Вы затеряетесь в переулках, чьи старинные дома порадуют глаз необычными крышами, ставенками и восхитительными дверными ручками. За каждой дверью прячется история владельцев и обитателей Бамберга. Вы узнаете и об именитых жителях города, чьи таланты прославили их далеко за пределами Баварии и всей Германии. Здесь творил писатель-сказочник Гофман, придумавший «Щелкунчика», изобретатель джинсов Леви Штраусс начинал свою историю успеха, а будущий авиаконструктор Вилли Мессершмитт запускал летающие модели.
Слово гастрономии
Мы расскажем об особенностях кухни франконского региона и о традиционных блюдах Бамберга, а также посоветуем историческую пивоварню, где с 15 века варят «копчёное» пиво по неизменному рецепту. Туда можно заглянуть на обед и попробовать франконскую лопатку или фаршированный мясом лук «по-бамбергски».
Организационные детали
Экскурсия начинается уже в Бамберге. Из Мюнхена сюда можно добраться на поезде за 1 час 45 минут (я подскажу, как это сделать).
По запросу организую экскурсию из Мюнхена на автомобиле или миниавтобусе.
Экскурсию проводит команда гидов.
Обед по желанию и не входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Grüner Markt
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Бамберге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anna
Спасибо огромное экскурсоводу Нине за великолепную подачу истории города. Яркий маршрут. Минимум дат, максимум интересной информации. А так же загадки))) для закрепления услышенного. Обязательно вернёмся в прекрасный город самых счастливых немцев
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Вадим
Всем советую экскурсию и экскурсовода Татьяну! Узнаете много нового про город и его историю.
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Ю
Юсупов
Большое спасибо Экскурсоводу, все прошло замечательно, красивый город, интересный рассказ
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E
Elena
Gid ochen horoscho znaet temy, rasskasivaet strukturno i ponjatno.
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Е
Елена
Индивидуальная экскурсия, интересно, познавательно. Все понравилось.
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О
Ольга
Глубокие знания материала, но хотелось бы, чтобы экскурсия была более динамичной (больше передвигаться по городу)
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