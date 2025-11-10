Мои заказы

Бамберг - город оживших легенд

Погрузитесь в атмосферу Бамберга, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь видом на старинные здания и реки
Экскурсия по Бамбергу предлагает уникальную возможность исследовать город, где каждая улица хранит свою историю. Увидите старинные улочки, знаменитую ратушу на воде и загадочного Бамбергского всадника. Узнаете, как город стал столицей Германской империи и почему он привлекает туристов со всего мира. Погрузитесь в атмосферу средневековья и насладитесь местными легендами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🍺 Копчёное пиво
  • 🌉 Живописные виды
  • 🎭 Местные легенды
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Старинные улочки
  • Ратуша на воде
  • Домский собор
  • Улица рыбаков
  • Старое Подворье
  • Дверная ручка «Госпожа Яблонька»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • старинные улочки на склонах семи холмов.
  • самую оригинальную ратушу Германии, построенную прямо на воде.
  • тысячелетний Домский собор с загадочной фигурой Бамбергского всадника внутри.
  • живописную местную Венецию — улицу рыбаков на берегу реки.
  • Старое Подворье — средневековый «отель» под открытым небом.
  • дверную ручку «Госпожа Яблонька», поразившую Гофмана.
  • панорамный вид на дворцы.

Вы узнаете:

  • как Бамберг стал столицей Германской империи тысячу лет назад.
  • за что его внесли в список ЮНЕСКО.
  • зачем немцы из других частей Германии едут в Бамберг.
  • где находится самая знаменитая средневековая рукопись о конце света.
  • как Бамберг оказался резиденцией короля Греции.
  • каким образом здесь появился лучший в Германии симфонический оркестр.
  • почему в Бамберге так много пивоварен.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана Нептун
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваш гид в Бамберге
Провёл экскурсии для 656 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я дипломированный историк-экскурсовод, живу в Нюрнберге с 1997 года. С радостью покажу вам самые интересные места Баварии и расскажу о них любопытные факты. До встречи!
Задать вопрос

