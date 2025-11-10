Экскурсия по Бамбергу предлагает уникальную возможность исследовать город, где каждая улица хранит свою историю. Увидите старинные улочки, знаменитую ратушу на воде и загадочного Бамбергского всадника. Узнаете, как город стал столицей Германской империи и почему он привлекает туристов со всего мира. Погрузитесь в атмосферу средневековья и насладитесь местными легендами
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- старинные улочки на склонах семи холмов.
- самую оригинальную ратушу Германии, построенную прямо на воде.
- тысячелетний Домский собор с загадочной фигурой Бамбергского всадника внутри.
- живописную местную Венецию — улицу рыбаков на берегу реки.
- Старое Подворье — средневековый «отель» под открытым небом.
- дверную ручку «Госпожа Яблонька», поразившую Гофмана.
- панорамный вид на дворцы.
Вы узнаете:
- как Бамберг стал столицей Германской империи тысячу лет назад.
- за что его внесли в список ЮНЕСКО.
- зачем немцы из других частей Германии едут в Бамберг.
- где находится самая знаменитая средневековая рукопись о конце света.
- как Бамберг оказался резиденцией короля Греции.
- каким образом здесь появился лучший в Германии симфонический оркестр.
- почему в Бамберге так много пивоварен.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Нептун
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Бамберге
Провёл экскурсии для 656 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я дипломированный историк-экскурсовод, живу в Нюрнберге с 1997 года. С радостью покажу вам самые интересные места Баварии и расскажу о них любопытные факты. До встречи!
