Еще несколько необычных экскурсий в Бамберге

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Бамберг — пуп мира

Polina D.
Polina D. – Гид из Бамберга
Бамберг — пуп мира
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Бамберг — пуп мира
Бамберг — несомненно, один из самых красивых 🤩 городов Германии. Ему больше тысячи лет, и уже в десятом веке император Генрих назвал его пупом мира, а будущий папа римский Клементий нежно обращался к городу «моя голубка, моя невеста», и завещал похоронить себя в Бамберге (кстати, это единственный Папа, похороненный к северу от Альп).
Этот город 🏙️ был официально признан городом мечты Германии, а его исторический центр, который сочетает в себе и средневековые уголки, и барокко, является достоянием человечества и находится под защитой ЮНЕСКО.
Все семь холмов «франконского Рима» мы не одолеем, но поднимемся, по крайней мере, на один из них, чтобы посмотреть древний собор необыкновенной красоты, зайдем в сад, где летом благоухают пять тысяч роз, прогуляемся по живописной «маленькой Венеции», при желании заглянем в старинную пивоварню со знаменитым копченым пивом.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Polina D.
Polina D.
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