Еще несколько необычных экскурсий в Бамберге

Бамберг — несомненно, один из самых красивых 🤩 городов Германии. Ему больше тысячи лет, и уже в десятом веке император Генрих назвал его пупом мира, а будущий папа римский Клементий нежно обращался к городу «моя голубка, моя невеста», и завещал похоронить себя в Бамберге (кстати, это единственный Папа, похороненный к северу от Альп).

Этот город 🏙️ был официально признан городом мечты Германии, а его исторический центр, который сочетает в себе и средневековые уголки, и барокко, является достоянием человечества и находится под защитой ЮНЕСКО.

Все семь холмов «франконского Рима» мы не одолеем, но поднимемся, по крайней мере, на один из них, чтобы посмотреть древний собор необыкновенной красоты, зайдем в сад, где летом благоухают пять тысяч роз, прогуляемся по живописной «маленькой Венеции», при желании заглянем в старинную пивоварню со знаменитым копченым пивом.