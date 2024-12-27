2 часа
Групповая
Сказочный Кельн - экскурсия для групп с детьми
Начало: Bonn
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
€107 за человека
2 часа
Групповая
Бонн
Начало: Bonn
Завтра в 19:00
27 дек в 09:00
€161 за человека
12 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Завтра в 17:00
27 дек в 09:00
€321 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бонн в категории «Групповые»
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